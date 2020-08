Une autre remontée des Golden Knights

Pour une deuxième fois en autant de matchs durant la ronde qualificative, les Golden Knights de Vegas ont comblé un déficit en troisième période afin de sortir victorieux de leur duel, jeudi, à Edmonton. Cette fois, les Blues de St. Louis ont été leurs victimes, eux qui se sont inclinés 6 à 4.

En retard par un but avec 20 minutes à jouer, la formation du Nevada a créé l’égalité par l’entremise de Zach Whitecloud. Mark Stone a donné les devants à son équipe un peu plus de 10 minutes plus tard. Shea Theodore, avec son second filet de la soirée, a scellé l’issue de la rencontre.

Lors de son premier match, la troupe de Peter DeBoer avait effacé un retard de deux buts contre les Stars de Dallas.

Le pointage était déjà de 1 à 0 après une période pour les Blues, grâce à une réussite de David Perron, quand les deux équipes ont explosé offensivement en marquant six buts, trois de chaque côté, lors du deuxième vingt.

Theodore a déjoué Jordan Binnington lors d’un avantage numérique, alors que son coéquipier Alex Tuch a inscrit deux buts, dont un avec l’avantage d’un homme. Tout comme Tuch, Colton Parayko a récolté deux buts, tandis que Troy Brouwer a marqué le sixième filet de cet engagement.

Les deux gardiens voudront certainement oublier ce match le plus rapidement possible. Binnington a accordé six buts sur 38 lancers, alors que Marc-André Fleury a cédé quatre fois sur 17 tirs.