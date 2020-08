Championnat de la PGA: Surprenant derby

Contre toute attente, Haotong Li a pris les commandes du Championnat de la PGA d’Amérique, vendredi soir, à San Francisco. Si le nom a surpris au sommet du tableau, le principal intéressé l’a été tout autant.

Le Chinois a débarqué au TPC Harding Park en début de semaine sans se fixer d’attente. Cette réalité est répandue cette semaine parmi les 156 participants à ce premier tournoi majeur de la saison. Un dommage collatéral provoqué par la fichue pandémie de la COVID-19 qui a tenu à l’arrêt durant plusieurs semaines bon nombre de golfeurs internationaux.

Cela dit, Li ne respirait pas la grande forme à son arrivée en Californie. Il n’avait rien fait d’extraordinaire la semaine dernière à son retour au jeu à Memphis. Et avant la pause forcée, il ne brillait pas de tous ses feux sur le circuit européen dans un début de saison en dents de scie.

Cependant, l’air marin flottant à San Francisco semble lui faire grand bien alors qu’il a trouvé un moyen de rapiécer son jeu. Après une excellente ronde initiale de 67 (-3), il a amélioré son rendement en alignant un 65 (-5), vendredi.

« Je frappe vraiment bien depuis quelques jours. Même si je manque le vert, j’ai une chance de sauver la normale. Je suis aussi chanceux avec de bonnes positions de balle lorsque je m’égare un peu », a-t-il précisé.

Car si son jeu de fers est précis pour viser les fanions et que son fer droit coopère, des tertres c’était autre chose, vendredi. Il a su se tirer d’embarras avec un jeu court à point.

Six heures après sa ronde vendredi soir, il frappait encore des balles au champ de pratique où il a peaufiné tous les aspects de son jeu. Il a même du coucher là tant il s’y est éternisé.

Cette semaine, il a mis en action une philosophie quasi infaillible. « Je veux simplement avoir du plaisir sur le parcours », a-t-il mentionné tout bonnement.

Une stratégie payante, car il a plongé à -8 au sommet du tableau alors qu’il n’a commis qu’un seul boguey à ses 36 premiers trous. Le Français Mike Lorrenzo-Verra l’a menacé en toute fin de soirée sans toutefois pouvoir le rejoindre en tête.

Expérience positive

À sa quatrième présence au Championnat de la PGA, Li n’a jamais fait mieux qu’un 36e rang. C’était l’an dernier sur le redoutable Bethpage Black à New York.

Il peut néanmoins s’appuyer sur une excellente performance en tournoi du Grand Chelem alors qu’il avait pris le 3e échelon au Royal Birkdale lors de l’Omnium britannique en 2017. Une ronde finale de 63 (-7) l’avait fait bondir derrière le vainqueur Jordan Spieth.

« Ça fait longtemps, a répondu le golfeur de 25 ans en riant au point de presse. C’est une expérience positive dans mon esprit. Je crois qu’elle me sera utile pour les deux prochains jours. »

En effet, car la compétition derrière est très relevée. Six golfeurs partagent le deuxième rang à -6, dont le champion de l’édition 2015, Jason Day, et l’ex-numéro un mondial, Justin Rose. Le double champion défendant, Brooks Koepka, rôde à deux coups derrière. Une position qui lui plaît afin de bondir ce week-end.

On l’a toutefois aperçu en train de recevoir des traitements sur le parcours à quelques reprises. Sans crainte, a-t-il assuré en entrevue.

Le tour de Fleetwood ?

Une fois de plus, Tommy Fleetwood voit l’opportunité de remporter un premier titre majeur, et, par le fait même, une victoire en sol américain, lui qui pointe au troisième rang.

Depuis trois ans, l’Anglais a humé l’odeur d’un tel triomphe trois fois. L’été dernier, à l’Omnium britannique, il avait pris le second rang derrière Shane Lowry. Et en 2017 et 2018, il avait goûté à la médecine de Brooks Koepka à l’Omnium des États-Unis.

Celle de 2018 à Shinnecock Hills avait laissé des traces alors que l’Américain l’avait coiffé par un coup afin de conserver son trophée.

Il espère maintenant avoir appris des leçons du passé. « J’ai vu comment ils ont gagné. C’est positif. Chaque fois que l’on est dans la course dans un majeur, c’est une expérience, car tu en apprends sur toi et l’événement. Ça ne s’achète pas. Je suis chanceux d’y avoir goûté et je crois qu’elle me servira un jour. »

Le couperet est tombé à +1. Malgré des rondes difficiles, Adam Hadwin, Jordan Spieth, Justin Thomas et Tiger Woods ont résisté.

Dans le calepin...

Bryson DeChambeau continue évidemment de faire la manchette par sa puissance. Adam Scott a vu la bête en jouant au sein du même trio lors des deux premières rondes. Contrairement à Brooks Koepka, qui picosse constamment DeChambeau, l’Australien lui a fait un clin d’œil amusé. Questionné par ses impressions sur la puissance du jeune américain, il a fait rire après avoir réfléchi à sa réponse. « Il frappe loin, sans aucun doute. Mais je croyais que c’était plus loin que ça, a-t-il blagué. On en a tant vu et lu dans les nouvelles. On l’a aussi entendu à ce sujet. Je pensais que je verrais l’un de ces gars de concours de coups de départ. Il ressemble quasiment au personnage d’Happy Gilmore. Par chance, je frappe quand même assez loin pour ne pas sentir que je joue un parcours différent. »

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, peut rarement voir ses joueurs en action. Il a pris un moment pour se promener sur le TPC Harding Park jusqu’à ce qu’il soit frappé par une balle perdue, a rapporté le journaliste de l’Associated Press Doug Ferguson. L’Anglais Matt Fitzpatrick l’a atteint à l’épaule lors d’un coup de départ. Pas d’inquiétude, Monahan sera présent lors de la conférence de presse virtuelle de l’annonce de la Coupe des Présidents, lundi.

Cameron Tringale a encore fait une boulette... Vendredi, il a signé une autre carte de pointage erronée. Son 68 (-2) lui permettait d’espérer une qualification aux rondes finales en vertu de son score cumulatif de +1. Mais après qu’il eut entré un mauvais pointage dans la case du 8e trou, une longue normale 3 de 228 verges, les officiels l’ont disqualifié. Comment diable peut-il avoir déduit un coup alors qu’il a joué la normale ? Un manque de concentration coûteux. C’est la deuxième fois qu’il fait l’erreur au Championnat de la PGA. Il avait fait pareil à Valhalla en 2014.

Journée occupée vendredi pour les officiels en poste. Ils ont aussi pincé le jeune Viktor Hovland, qui a marqué et levé sa balle dans l’allée du 14e. La pénalité d’un coup lui a valu un boguey. Il a tout de même résisté au couperet.

Dans le rayon des crampes au cerveau, Rickie Fowler en a réalisé une belle en ratant un roulé de 6 pouces au 6e fanion. En approchant son fer droit de la balle, il semble avoir bloqué son mouvement. Elle lui a valu un double boguey et une exclusion des rondes finales par... 1 coup !