COVID-19 : encore des cas chez les Cardinals

Le baseball majeur aurait décidé de suspendre les activités des Cardinals de St. Louis pour une période indéterminée, et ce, en raison de nouveaux cas de COVID-19.

C’est ce qu’a avancé le site sportif The Athletic, vendredi.

Le nombre de nouveaux cas n’est toujours pas connu. Mardi dernier, les sept joueurs et six membres de l’organisation ayant contracté le virus avaient pourtant obtenu des résultats négatifs à leurs plus récents tests.

Vendredi soir, les «Cards» devaient amorcer une série de trois rencontres face aux Cubs de Chicago au Busch Stadium. L’équipe du Missouri n’a pas disputé de match depuis le 29 juillet.

L’éclosion au sein de la formation de St. Louis est la deuxième depuis que le baseball majeur a amorcé sa saison 2020. Effectivement, 21 membres de l’organisation des Marlins de Miami ont contracté le coronavirus. L’équipe floridienne a repris ses activités mardi et a joué quatre matchs depuis.