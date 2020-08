DEBLOIS, François



Le 1er août 2020, à l'institut de cardiologie de Montréal, est décédé François Deblois, 88 ans, de Lavaltrie. Il était l'époux de Yvette Laplante. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Diane (Denis Ethier), Marc (Véronique Ouellet) et Mireille (Gary Dunne), ses petits enfants Thomas et Christophe, leur mère Isabelle Desrochers, ses soeurs et frères;Jeaninne (feu Ulric Mercier), Denise (Philippe Doyon), feu Diane (feu Louis Savoie), feu Hubert (Madeleine Poulin), Albert (feu Denise Lefebvre), Clermont (Odette Grondin), Hélène (Antonin Gagnon), Céline (Henri Gagné), feu Benoit (Claire Pelchat), Lorraine, Lise et Raymonde, ses beaux-frères feu Emilien (feu Rita Grenier), Jean-Guy (Claudette Champagne), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Ses cendres seront enterrées dans le cimetière de Lavaltrie. Nous remercions le personnel de l'ICM et les premiers répondants de la résidence Eva. Merci de nous accompagner en pensées et en prières.