Fleurs et potager: Des réponses à vos questions

Les jeunes feuilles de mes concombres sont trouées par un insecte. On dirait qu’il s’attaque aussi aux fleurs. Pouvez-vous me dire quel est cet insecte et comment m’en débarrasser ?

Vos concombres sont fort probablement attaqués par la chrysomèle rayée du concombre. Il s’agit d’un coléoptère jaune strié de bandes noires, dont la larve est rouge orangé, qui mange le feuillage et les fleurs de la plupart des plantes de la famille des cucurbitacées, dont les concombres.

En plus de dévorer les fleurs et les feuilles des plants, cet insecte est le vecteur de maladies comme l’oïdium et le flétrissement bactérien, disséminant partout où il passe ces maladies qui font jaunir, flétrir et sécher le feuillage des concombres.

Vous pouvez essayer d’éliminer les chrysomèles à l’aide d’un aspirateur d’atelier. Toutefois, la meilleure solution consiste à cultiver vos concombres sous un agrotextile. Lorsque les concombres commencent à fleurir, enlevez l’agrotextile durant le jour afin de permettre aux insectes pollinisateurs d’avoir accès aux fleurs. À ce moment de la saison, les chrysomèles adultes s’attaqueront peu ou pas à ces plantes puisqu’elles seront probablement parties ailleurs faute de nourriture.

Les variétés de concombres libanais telles que ‘Green Fingers’ et ‘Muncher’ ainsi que certains autres cultivars comme ‘Burpless Beauty’, ‘Orient Express’ et ‘Sweet Slice’ sont peu appréciés par les chrysomèles. Contrairement aux concombres réguliers, ils contiennent peu de cucurbitacine, une substance amère très appréciée par les chrysomèles.

Bonjour M. Mondor. Avez-vous une idée pourquoi les feuilles de mes plants de tomates cerises jaunissent ? Ils sont plantés dans des pots que j’ai placés sur ma terrasse bien ensoleillée. Je les arrose tous les jours. Merci de bien vouloir m’aider à régler ce problème.

Il arrive fréquemment que quelques feuilles à la base des plants de tomates jaunissent au cours de l’été. Par contre, si vos plants sont disposés dans des pots trop petits et qu’ils manquent d’éléments nutritifs, il est possible que l’ensemble de leurs feuilles jaunissent alors.

L’an prochain, je vous suggère donc de cultiver vos tomates dans des pots en textile contenant au minimum 60 litres (environ 15 gallons) de terreau composé de compost et de tourbe de sphaigne. Ajoutez également quelques poignées d’un engrais naturel granulaire à dégagement lent riche en azote et en potassium (formulation se rapprochant de 5-3-8). N’hésitez pas à leur fournir de l’engrais une seconde fois au cours de l’été, ce que vous pouvez d’ailleurs faire dès maintenant. Vous pouvez aussi utiliser un engrais liquide qui redonnera une allure plus saine à vos plants de tomates comme des algues liquides, par exemple.

D’autre part, plutôt que d’arroser tous les jours, je vous suggère de le faire deux fois par semaine seulement, trois fois en période de canicule. À chaque arrosage, fournissez environ 5 litres par plant lorsqu’ils sont jeunes, le double lorsqu’ils sont plus âgés et moins de 5 litres par plant au moment de la récolte.

Bonjour Albert. J’ai planté quelques arbres fruitiers sur mon terrain il y a quelques années, dont des pommiers. Depuis l’an dernier, un de mes pommiers commence à dépérir. Certaines de ses branches flétrissent et meurent soudainement. Est-ce que c’est grave ? Vais-je perdre mon arbre ?

Malheureusement, votre pommier est fort probablement atteint par la brûlure bactérienne. Il s’agit d’une maladie généralement mortelle qui se propage aisément lorsque la température est humide, principalement par le biais des outils de taille ou des insectes pollinisateurs. Causée par une bactérie appelée Erwinia amylovora, cette maladie affecte plusieurs plantes fruitières de la famille des rosacées, dont les aubépines, les cerisiers et, surtout, les pommiers.

La brûlure bactérienne se manifeste d’abord par le flétrissement ainsi que par le dessèchement des fleurs et des feuilles qui prennent alors une teinte brun foncé et restent accrochées aux branches. Ensuite, l’extrémité des jeunes tiges flétrit et meurt. Lorsque les plus grosses branches et le tronc sont atteints, la mort de l’arbre est presque assurée. Chez certaines plantes, les parties infectées laissent parfois échapper un liquide de couleur miel contenant la bactérie.

Certains biopesticides homologués contenant une bactérie appelée Pseudomonas fluorescens peuvent contrer la brûlure bactérienne. Un bactéricide, la streptomycine, peut aussi aider à contrôler ce problème. Cependant, ces produits ne sont pas vendus dans les centres de jardinage et vous devrez demander à un arboriculteur professionnel d’effectuer les traitements avec ces pesticides.

Vous pouvez toutefois tenter de sauver votre arbre en élaguant les branches infectées. Effectuez la taille par temps sec et n’oubliez pas de bien stériliser vos outils entre chaque coupe avec de l’alcool ou en les passant à la flamme d’un chalumeau. Si la maladie a malheureusement atteint de grosses branches et le tronc, je vous conseille alors d’arracher la plante avec un maximum de racines et de la jeter aux ordures ou de la brûler. Cependant, il est fortement recommandé de ne pas replanter de végétaux faisant partie de la famille des rosacées au même endroit.