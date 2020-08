La province vibre au rythme des séries

Les objets aux couleurs du Canadien de Montréal et les partisans de l’équipe sont de plus en plus nombreux et la tendance risque d’être à la hausse dans les prochains jours, après la victoire du Tricolore aux dépens des Penguins de Pittsburgh en quatre matchs.

• À lire aussi: Le Canadien cause la surprise et élimine les Penguins

Depuis le début des éliminatoires, les amateurs usent de leur imagination afin de regarder des matchs ailleurs que dans leur salon. Plusieurs ont décidé de profiter du soleil et de sortir à l’extérieur pour encourager leur équipe favorite, comme ces campeurs vêtus de vêtements Bleu-Blanc-Rouge réunis à Asbestos.

C’est aussi une manière de respecter les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement depuis le début de la COVID-19.