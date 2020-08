Le président fondateur de Juripop démissionne sur fond d’allégation d’inconduite

Le président fondateur de la Clinique juridique Juripop, Me Marc-Antoine Cloutier, a remis sa démission quelques jours après avoir été informé d’une allégation d’inconduite le concernant, a appris TVA Nouvelles.

Deux membres du conseil d’administration de l’entreprise auraient rencontré Me Cloutier après qu’une avocate de Juripop ait reçu un texto de l’une de ses amies alléguait une «conduite reprochable» à l’endroit du président fondateur.

Visé par une allégation d'inconduite, le président fondateur de Juripop démissionne. Me Marc-Antoine Cloutier compte se défendre, a appris@tvanouvelleshttps://t.co/QmUzYqXvuq — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) August 7, 2020

Dans un communiqué de presse rendu public vendredi, Me Cloutie nie tout geste inapproprié.

«Il y a quelques jours, j’ai été informé d’une allégation d’inconduite me concernant. Cependant, aucune plainte n’a été déposée contre moi. Depuis, mes proches et moi sommes évidemment passés par un infernal maelstrom d’émotions. Je nie tout geste inapproprié. Je n’ai rien à me reprocher et j’affirme avoir respecté le principe et la pratique du consentement et je continuerai de défendre ses valeurs qui me sont chères», peut-on lire dans le communiqué.

Dans sa lettre de démission, Me Marc-Antoine Cloutier indique que la personne lui reprochant une inconduite n'avait pas l'intention de le dénoncer publiquement.

«Personne ne sait jamais vraiment comment réagir dans ces circonstances, d’autant que les administrateurs connaissent mes valeurs, mes actions et mon intégrité. J’imagine que c’est pour cette raison que l’idée initiale des administrateurs qui m’ont rencontré était de mener une démarche de vérification des faits avant de prendre position», peut-on lire dans sa déclaration.

Voici sa déclaration intégrale, obtenue par TVA Nouvelles.