Masque à l'école à partir de 10 ans, dit la Santé publique canadienne

Les enfants âgés de 10 ans et plus devraient porter un masque non médical ou un couvre visage à l’école, recommandent les autorités canadiennes de la santé publique.

En point de presse, vendredi, le sous-administrateur de la santé publique, le Dr Howard Njoo, l’a clairement indiqué: «Oui on recommande le port d’un masque pour les enfants de plus de 10 ans».

Il a cependant souligné que l’imposition du port de masque dans une école doit dépendre de différents facteurs, du contexte et «surtout de l’épidémiologie à l’échelle locale».

Si dans certaines communautés, où il n’y pas beaucoup de cas, on peut être plus flexible et ne pas obliger une telle mesure, «dans une autre communauté avec plus de circulation, plus de cas dans cette région, c’est plus important de [rendre] obligatoire [...] le port d’un masque», a expliqué le Dr Njoo.

«Alors que les enfants de plus de 10 ans peuvent être aussi susceptibles que les adultes de transmettre le virus à d'autres personnes, ceux de moins de 10 ans peuvent également transmettre le virus, mais sont moins susceptibles de le faire que les adultes», a précisé la santé publique dans ses directives.

Pour rappel, la santé publique du Canada recommande le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage fait maison dans les cas où il est impossible de maintenir une distance de deux mètres, en particulier dans les lieux achalandés.

On précise toutefois que cette mesure seule ne suffit pas à empêcher la propagation de la COVID-19. Il faut aussi respecter les consignes d'hygiène et de santé publique, comme le lavage fréquent des mains et la distanciation physique.

Avec le retour prochain dans les classes, l’Agence de la santé publique du Canada a planché sur des lignes directrices pour les écoles, de la maternelle à la douzième année. Elles se retrouvent dans un document d’orientation. Essentiellement, les autorités priorisent une approche visant à réduire le nombre d’interactions et à augmenter la sécurité des échanges avec les autres.