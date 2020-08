«On est maintenant en séries!»- Shea Weber

Dans une semaine, Shea Weber célébrera son 35e anniversaire de naissance. Il est conscient que les chances de soulever la coupe Stanley s’amincissent à mesure que les saisons passent. Il compte tirer le maximum de chacune d’elles, même les plus inattendues.

« Quand on regarde où nous étions au moment de la pause, on sait qu’on nous a donné une deuxième chance, une seconde vie. On est maintenant en séries. Ce ne fut pas facile, mais nous y sommes. Ce sera une bataille. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir. »

– Shea Weber

La tenue de Carey Price a fini par jouer dans la tête de ses adversaires. En pleine confiance, il a profité de ce quatrième match pour les narguer à quelques occasions. Sidney Crosby, à qui il a relancé la rondelle, et Patric Hornqvist, à qui il a passé sa mitaine près du visage, ont été ses principales cibles.

« Je pense que c’est surtout notre structure qui s’est améliorée. En groupe, on a coupé l’accès au centre de notre territoire. Nous étions très coriaces et plus compétitifs dans notre zone. »

– Carey Price

Âgé de 28 ans, Alex Belzile disputait le premier match de sa carrière dans la LNH. Après une première période timide, l’attaquant a pris de l’assurance. Il a foulé la glace pendant 8 min 22 s. Il a distribué trois mises en échec, mais a surtout étouffé une menace en interceptant une passe dans l’enclave.

« Ça faisait longtemps que je me préparais, que j’espérais jouer dans la LNH. J’étais très content, mais je ne voulais pas être trop énervé parce que ma situation était secondaire. L’important, c’était de remporter le match. »

– Alex Belzile