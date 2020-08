À la suite du déconfinement de la COVID-19, la Galerie d’Art des Deux-Ponts à Lévis (secteur St-Nicolas) a rouvert ses portes. Les artistes de l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) vous invitent donc à venir regarder et partager autour de leurs œuvres qui mettent en vedette leurs Précieux moments. Inspirés par le 20e anniversaire de l’AARS, les artistes sauront vous surprendre par leurs réalisations tant concrètes qu’abstraites. L’exposition est en cours jusqu’au 30 août. www.ville.levis.qc.ca/galeriedeuxponts

Son 3e en carrière

En utilisant son bois numéro 5, sur une distance de 195 verges, des jalons bleus au trou numéro 10 du parcours Royal du club Royal Québec, le samedi 1er août dernier, Alain Chamberland (photo), membre depuis des années au club de Boischatel, savait pertinemment bien qu’il atteindrait le vert. De là à voir sa balle disparaître dans la coupe après un léger roulement sur le vert n’était pas prévu, surtout au trou numéro 10. Alain et ses partenaires de jeu (Hélène Labrie, Michel Gagnon et Marco Sohier) ont donc célébré cet exploit qui, selon les probabilités, n’arrive qu’une fois sur 12 500 chez un golfeur moyen. Chez les pros, cette probabilité tombe à 3000 contre une. Pour Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, c’est son 3e trou d’un coup en carrière. Bravo Monsieur !

Chez Marcel Pelchat

Sylvie Joncas (photo), coiffeuse maître qui compte 30 ans d’expérience dans le domaine de la coiffure et qui était auparavant chez Her-Lou Coiffure, fait maintenant partie de l’équipe de chez Marcel Pelchat à Laurier Québec. Belle acquisition !

En souvenir

Le 7 août 1990. Les premiers soldats américains arrivent en Arabie saoudite dans le cadre de la guerre du Golfe. C’est l’opération Bouclier du désert.

Anniversaires

Sydney Crosby (photo), joueur de centre de la LNH (Pittsburgh), 33 ans... Charlize Theron, actrice américaine née en Afrique du Sud, 45 ans... Bruno Pelletier, chanteur québécois, 58 ans... David Duchovny, acteur américain de télé et de cinéma, 60 ans... Robert Gillet, ex-animateur radio de Québec, 75 ans.

Disparus

Le 7 août 2019. Yves Roby (photo), 80 ans, professeur au Département d’histoire de l’Université Laval, écrivain et historien québécois... 2018. Stan Mikita, 78 ans, ancien joueur-vedette des Blackhawks de Chicago originaire de la Slovaquie, qui a disputé 22 saisons avec l’équipe entre 1958 et 1980... 2018. John Ciaccia, 85 ans, ancien ministre libéral actif en politique québécoise pendant plus de 25 ans (1973-1998)... 2017. Don Baylor, 68 ans, joueur, instructeur et gérant des Ligues majeures de baseball... 2016. Bryan Clauson, 27 ans, pilote automobile américain... 2015. Fernand Gosselin, 73 ans, sculpteur sur bois... 2013. Hélène Loiselle, 85 ans, actrice et comédienne québécoise... 2013. Eva Roy, 86 ans, mère de l’ex-mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli... 2013. Paul Mercier, 89 ans, ancien député du Bloc québécois (1993-2000)... 2005. Peter Jennings, 66 ans, présentateur de nouvelles au réseau ABC... 2003. Gaétan Bacon, 58 ans, animateur de radio et policier... 1957. Oliver Hardy, 65 ans, du célèbre duo Laurel et Hardy.