Quand le marché du travail te rejette

Depuis 19 mois, j’ai perdu mon poste de directeur dans une entreprise qui, entre-temps, a changé de main. J’ai une belle feuille de route professionnelle, une bonne réputation, et pendant plus de 30 ans j’ai toujours été apprécié de mon personnel. La situation économique étant difficile, j’ai beaucoup de difficulté à me replacer dans mon domaine, et je me demande sérieusement si je ne suis pas trop vieux ?

De fait, oui, on me considère trop vieux. Alors que moi, je déplore l’incompétence de ceux qui travaillent dans cette industrie, et je persiste à croire que je pourrais y être encore très utile. Vu l’insuccès de mes démarches de recherche d’emploi, j’ai aussi tenté de transférer mes compétences dans un autre domaine, mais je n’ai reçu à ce jour aucun appel. Même Emploi Québec ne comprend pas cette absence de réaction du marché du travail à mon endroit.

Je suis à deux doigts de déclarer faillite et de me mettre sur la liste du BS. Quand tu as aidé les gens toute ta vie, que tu as sauvé des employés pris dans des situations difficiles, que tu as prêté de l’argent à des proches dans le besoin et que tu as apporté ton support à tous ceux qui faisaient appel à toi, comment peux-tu expliquer que tu te retrouves devant un tel vide ? Où sont allés tous ceux que tu as soutenus maintenant que tu te retrouves dans le besoin ? Tu peux les compter sur les doigts d’une main ceux qui sont prêts à t’aider, et c’est pas toujours ceux auxquels tu t’attendais. Même si je sais qu’on ne doit pas donner pour recevoir en retour, on peut espérer une certaine reconnaissance. La gloire c’est bien éphémère !

Anonyme

Je vais utiliser la phrase d’un historien et sociologue français qui s’appelle Pierre Rosenvallon, qu’un ami m’avait citée alors que je cherchais une solution pour aider une collègue prise dans une impasse comme la vôtre « L’important dans une crise n’est pas de mettre en lumière ce qui meurt, mais de comprendre ce qui est en train de naître ».

Arrêtez de chercher le job idéal, arrêtez de postuler dans le domaine que vous connaissez pour vous concentrer sur une recherche approfondie de ce que vous avez à offrir à un éventuel employeur. Et cet inventaire doit être complet pour débusquer toutes vos qualités et vos compétences. Une fois ce travail fait, ciblez les entreprises ou les employeurs à qui vous pourriez proposer vos services.

Cette analyse de vous-même et de vos compétences, si elle est faite avec honnêteté, risque de vous dévoiler à vous-même et de vous mener vers un type de travail que vous n’aviez jamais imaginé. Peut-être sera-t-il moins rémunérateur que vous l’espériez ? Mais il aura le mérite de vous redonner le respect de vous-même.