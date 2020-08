Tristan Jarry affrontera le Canadien

TORONTO | Mike Sullivan apportera une modification à sa formation et ce ne sera pas la moindre. C’est Tristan Jarry qui affrontera les tirs du Canadien, cet après-midi.

L’entraîneur-chef des Penguins n’a pas trop voulu s’étendre sur ce qui l’a poussé à prendre cette décision. Une chose est certaine, c’est la preuve qu’il n’est pas totalement satisfait du travail de son vétéran. Depuis le début de cette confrontation, Matt Murray affiche une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de ,914.

Le Canadien ne sera pas en terrain inconnu puisqu’il a affronté Jarry lors de sa visite à Pittsburgh, le 10 décembre. Dans un gain de 4 à 1, les Montréalais avaient déjoué Jarry trois fois sur 25 lancers. C’est ce fameux soir où Shea Weber avait inscrit un but digne de NHL95.

Le Britanno-Colombien avait obtenu vengeance en battant le Tricolore 4 à 1, toujours dans la ville de l’acier, deux mois plus tard.

«Ça ne change pas notre préparation. Comme le font toutes les équipes qui participent aux séries, nos recherches ont été faites sur tous les joueurs. On connaît ses forces et ses faiblesses», a déclaré Claude Julien.

Du déjà-vu pour Sullivan

Tel qu’on l’indiquait dans les six clés de la victoire du Canadien, on a pu constater au cours des derniers matchs que Murray se commettait rapidement et accordait beaucoup de retours. Ses déplacements imprécis l’amenaient également à être déporté un peu à l’extérieur de son filet.

Sullivan a assurément noté la même chose, ce qui l’a convaincu d’envoyer dans la mêlée, avec son équipe faisant face à l’élimination, un gardien sans aucune expérience de séries éliminatoires.

« Nous avons confiance en nos deux gardiens », a simplement indiqué Sullivan, pour qui ce n’est pas la première expérience du genre. En 2016, il avait fini par donner le filet à ce même Matt Murray, alors qu’il avait Marc-André Fleury sous la main. Une audace qui avait été payante puisque les Penguins allaient remporter leur première de deux coupes Stanley de suite.

En 33 présences devant le filet au cours de la dernière campagne, Jarry, 25 ans, a montré un dossier de 20 victoires, 12 défaites et un revers en bris d’égalité. Il a affiché une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,921.

Sa tenue, de la mi-novembre au mois de janvier (14-4-1), lui a valu d’être invité au match des étoiles.

Belzile a fait ses preuves

Dans le camp du Canadien, Jake Evans, assommé par la baie vitrée lors d’une mise en échec de Brandon Tanev, ne devrait pas être de retour dans la formation. Sans vouloir confirmer sa décision, Julien a indiqué qu’Alex Belzile pourrait officiellement vivre son baptême dans la LNH.

«On choisit les joueurs qu’on croit être en mesure de nous aider dans certaines situations. Alex est un joueur très travaillant. On aime son échec-avant. Il peut nous donner ce qu’on recherche dans les séries», a décrit l’entraîneur du Canadien.

Il semble donc que Belzile est réussi à faire une très bonne impression lors du match préparatoire qu’il a disputé face aux Maple Leafs. Et ce, même si sa soirée fut écourtée par un coup d’épaule de Jake Muzzin après seulement trois présences et 1 min 43s passées sur la patinoire.