Une tournée pour Alexandre Da Costa et ses musiciens

Au moment où la majorité des tournées sont sur pause, Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil se préparent à visiter une quinzaine de villes du Québec. Une série de concerts extérieurs réconforts qui sera présentée jusqu’à la fin septembre dans des CHSLD et des maisons de retraite.

Des concerts pour les résidents de ces endroits, qui pourront les écouter à partir de leurs balcons, mais qui seront aussi ouverts au public avec 250 spectateurs en distanciation.

« On veut aller voir les gens partout au Québec et partager la musique avec eux », a lancé le violoniste et chef de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Cette série de spectacles gratuits fait suite à la série Balcons symphoniques où l’ensemble a présenté, au cours des derniers mois, une vingtaine de prestations extérieures dans des CHSLD.

« On a constaté, dès notre premier concert, à Pâques, la présence de lumière dans les yeux de ces gens. On a senti qu’on amenait plus qu’un petit moment d’évasion. La musique et la culture sont essentielles pour l’humanité », a-t-il fait remarquer, lors d’un entretien téléphonique.

Relectures

Six musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction d’Alexandre Da Costa offriront des concerts de 45 minutes dans une quinzaine de villes du Québec. Les musiciens effectueront une rotation tout au long de cette tournée qui débutera la semaine prochaine dans la région de Québec.

Les événements seront annoncés, au jour le jour, sur la page Facebook de l’Orchestre et sur celle d’Alexandre Da Costa. Des plans B en intérieur seront en place si la température n’est pas adéquate.

L’ensemble proposera des relectures instrumentales de chansons marquantes du répertoire québécois et international. Des titres de Ginette Reno, Édith Piaf, Luc Plamondon, Claude Dubois, Aznavour et autres « symphonisés » dans le langage de l’ensemble longueuillois.

« Nous allons faire Amène-toi chez nous de Jacques Michel, Le blues du businessman, Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque, La bohème, La vie en rose et plusieurs autres », a énuméré le chef.

En plus de divertir les gens, la tournée Balcons symphoniques permettra aux musiciens d’être actifs et de travailler.

« Un musicien qui ne joue pas, c’est la mort. On sent comme si notre activité essentielle, qui nous donne une raison de vivre, n’est plus là. Nous sommes des musiciens et des artistes qui ont besoin de partager notre musique et nos projets », a indiqué le violoniste.