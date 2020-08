Vidéotron offrira des appels sans frais vers le Liban jusqu’au 23 août

Les tarifs d’appels internationaux vers le Liban à partir du Canada sont suspendus jusqu’au 23 août pour les clients de Vidéotron, a annoncé l’entreprise ce vendredi.

Vidéotron souhaite ainsi aider les clients voulant rejoindre leurs familles ou leurs proches au pays du Cèdre «sans se soucier des tarifs internationaux habituels».

Rappelons que des explosions dans le port de Beyrouth, où étaient stockées près de 3000 tonnes de nitrate d’ammonium, ont causé plus d’une centaine de morts et des milliers de blessés mardi en plus de détruire une bonne partie de la ville.

La mesure en vigueur dès maintenant sera automatiquement appliquée aux comptes clients pour la téléphonie résidentielle, affaires et mobile.

De plus, aucun appel avec le fournisseur n’est nécessaire avant de composer le numéro, a ajouté Vidéotron par voie de communiqué.