BROCHU, Jean-Guy



À la maison d’Hélène de Montmagny, le 26 mars 2020, à l’aube de ses 87 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Brochu, époux de dame Gilberte Gauvin. Fils de feu dame Yvonne St-Pierre et de feu monsieur Léo Brochu, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L’Islet. Il laisse dans le deuil son épouse Gilberte Gauvin, ses fils: Sylvain et Ghislain (Annie Bernier), ses petits-enfants: Jessy (Pascale Vaillancourt), Lydia (Marc-Alexandre Desroches) et Dannick (Magalie Allaire); ses arrière-petits-enfants : Corrine et Abygaëlle Brochu. Il était le frère de: feu Roger, Suzanne (feu Aurèle Leblanc), feu Marcel (Pierrette Pelletier), feu Léopold (Marielle Bourget), feu Réjean, Marc-Édouard (Marielle Pelletier), feu Madeleine (Romain Saucier). De la famille Gauvin, il était le beau-frère de : feu Gilles (Ginette Gagnon), Denis (feu Béatrice Lapierre), Robert, France. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier tout particulièrement madame Florice Bois et son équipe de la résidence Le Havre du Lac de Sainte- Félicité pour avoir bien pris soin de lui lors de son passage. Notre reconnaissance également au personnel de la maison d’Hélène pour leur accompagnement empreint d’humanité dans les derniers moments partagés avec lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d’Hélène, 350, av. St-David, Montmagny, QC G5V 2K2. Des formulaires sont disponibles à la résidence funéraire.de 11h à 13h45.Les cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.