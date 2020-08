MORIN, Yvon



Dans sa maison, le 2 mai 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Yvon Morin, époux de dame Jacqueline Gagné et fils de feu monsieur Alphonse Morin et de feu dame Béatrice Napert. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline, ses enfants: Rémy (Claudine Hamel) et Lynda (Daniel Lemelin); ses petits-enfants: Mykaël Lemelin (Geneviève Tétreault) et Maxim Lemelin (Carolanne Lupien); son frère et ses sœurs: feu Huguette (feu Gaston Grimard), feu Denis (Aurore Verville) et Monique (feu Pierre Gagné). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné : Isola (feu Jules Larochelle), Ghislaine (feu Émile Nadeau), feu Noëlla (feu Georges Morin), feu Clermont (Aline Pomerleau), feu Lionel, Benoît (Louisette Gauvin) et Denis (Denise Leblond) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Compensez l'envoi de fleurs par un don à L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, 2725, chemin Sainte-Foy Québec (Québec) G1V 4G5, Téléphone : 418 656 8711 ou en ligne : iucpq.qc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital du Saint-Sacrement), 1050, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 4L8 Téléphone : 418 525-4444 ou en ligne : chudequebec.ca La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.