LEMAY, Georges



Au C H U L, le 31 juillet 2020, à l'âge de 97 ans et 3 mois, est décédé monsieur Georges Lemay, époux de feu madame Yvette Desrochers, fils de feu madame Lydia Demers et de feu monsieur Joseph Lemay. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Il laisse dans le deuil ses filles : Francine (Maurice Verrette), Mireille (Michel Levert) et Hélène (Paul Laberge); ses petits-enfants: Bernard, Martin, Catherine, Martine, Benoît; ses arrière- petits-enfants: Justin, Jacob, Camille, Elliot et Zachary; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses ami(e)s du Manoir Duberger.