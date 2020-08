LEBLANC, Mildred Mosher



Au centre d'hébergement Ste-Brigid's Home, le 1er août 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Mildred Mosher, épouse de feu monsieur Louis-Philippe Leblanc. Elle était la fille de feu dame Jessie Hirtle et de feu monsieur Carl Mosher. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Marguerite Leblanc; ses petits-fils : Kevin Leblanc, Philippe Jackman (Julie Beaulieu); sa sœur Beverly Ann; sa belle-sœur Mariette Leblanc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre d'hébergement Ste-Brigid's Home du 3e et 4e étage pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. :418-527-4294.