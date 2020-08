RODRIGUE, Jeanne



Au Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog, le 30 juillet 2020, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée madame Jeanne Rodrigue, fille de feu madame Eva Poulin et de feu monsieur Wellie Rodrigue et fille adoptive de feu Alfredine Rodrigue et de feu Florian Roy. Elle demeurait à Magog et autrefois de Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Even, Chantal (André Lavoie), Nathalie (Bruno Therrien); ses petits-enfants: Josy-Ann et Alycia (Gabriel Robert); ses frères et sœurs de la famille Rodrigue: feu Gisèle (feu Gaston Gariépy), feu Yolande (feu Roland Bolduc); ses frères et sœurs de la famille Roy: feu Armand, feu Loraine (feu Olivier Guay), feu Claire (feu Léopold Proteau), feu Marie-Paule (feu Larry Zabarthamy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s des familles Roy, Rodrigue et Lacroix, Elle laisse également dans le deuil ses amies Madeleine Harton, Cécile Tardif et Jeannine Beaulieu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUS.