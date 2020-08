CHOUINARD-DESCHÊNES, Marguerite

CHOUINARD-DESCHÊNES,

Au C H U L, le 1 août 2020, à l’approche de ses 98 ans, est décédée madame Marguerite Chouinard-Deschênes, épouse de feu monsieur Isidore Deschênes.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Elle laisse dans le deuil ses huit enfants: Martin (Rachel), Jean-François (Shel), Marie-Andrée (Martin), Claire (Donald), Hélène (Alain), Lucie, Dominique (Estelle) et René (Linda); ses 14 petits-enfants, de nombreux arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces et des ami(e)s de la Colombière et de la Résidence du Campanile. La famille tient à remercier le personnel en gériatrie du CHUL de Québec pour son attention et ses bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la de L'Auberivière à l'adresse suivante: https://lauberiviere.org/dons/