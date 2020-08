ROULEAU, Jean



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er août 2020, à l'âge de 73 ans 8 mois, est décédé monsieur Jean Rouleau, époux de dame Lise Guay. Né à Québec, le 24 décembre 1946, il était le fils de feu dame Yolande Parent et de feu monsieur René Rouleau. Il demeurait à Beauport.Outre son épouse Lise, monsieur Rouleau laisse dans le deuil sa fille adorée Karina (Mike Peters); ses frères : feu André (Pierrette Lessard), feu Jacques (Claire Renaud); son demi-frère Richard Parent (Josée Duguay); ses belles-mères Madeleine Goulet (feu Padoue Guay), Jeannine Richard (feu René Rouleau en 2ieme noces); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : feu Claude (feu Joane Lafleur), Ghislaine (Pierre Lemire), Lucille (Réal Audet), Cécile (Réjean Gauthier), Mari-T, Dany (Manon Boucher); ses deux filleules Jacinthe Rouleau et Roxanne Guay ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues de Dessercom et de nombreux ami(e)s. Il laisse également dans le deuil Pierre Daigle et Philippe Lescelleur amis considérés comme des membres de la famille.