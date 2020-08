PARADIS, Lucina Rivard



À l'hôpital du St-Sacrement de Québec, le 1er août 2020, est décédée à l'âge de 97 ans et 11 mois, Mme Lucina Rivard, épouse de feu M. Léo Paradis, fille de feu Mme Denisa St-Onge et de feu M. Jean-Baptiste Rivard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 12h à 13h50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Danielle (Jocelyn Beaulieu), Marc-Henri (Lise Boulet), feu Sylvie (Donald Fournier), Linda (Claude Talbot) et Michèle. Elle laisse également dans le deuil ses petits- enfants: Julie (Dominic Barry), Mathieu (Sandra Chabot), Jérôme (Catherine Bilodeau), Amélie (Maxime Beaupré), Louis-Alexandre (Émilie St-Pierre), Louis-Félix (Ève Morneau-Ricard), Alexis et Andréanne (Hubert Kedl); ses arrière-petits- enfants: Charles-Émile, Delphine, Eve, Maxim, Éléonore, Ophélie, Arthur, Léo et Thomas. Elle était la soeur de: feu Albert (feu Léonie Picard), feu Omer (feu Oliva Dionne), feu Thomas (feu Thérèse Michaud), feu Marie-Ange (feu William Devlin), feu Marie-Blanche (feu Lionel Lavoie), feu Jean-Baptiste (feu Lucienne Caron), feu Jeanne D'Arc (feu Hervé Lagacé), feu Marie-Paule (feu Léon Dionne), feu Léon (Georgette Riendeau), feu Lucienne (feu Arthur Rivard), feu Ovila (Monique Dionne), Madeleine (feu Gaston St-Onge), feu Raymond, (Lise Rouillard), feu Guy (Simone Dionne) ainsi que feu Lionel (Francine Hamel). Sont aussi attristés par son départ tous ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel soignant du département des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement de Québec pour la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825, boul. Henri- Bourassa, bureau 405, Québec (Québec) G1J 0H4. La direction des funérailles a été confiée à la