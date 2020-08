LACHANCE, Gilles



À Québec, le 23 juin 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Lachance, époux de madame Lucie Tessier-Pleau, fils de feu Lucille Verreault et de feu Paul-Henri Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 13h à 15h30.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure en toute intimité. Outre son épouse Lucie, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Pierre Leblanc), Simon (Sophie Blais) et Isabelle, de même que ses petits-enfants: Samuel, Sara (Gabriel St-Laurent), Louis, Victor et son arrière-petite-fille Éva; ses sœurs et frère Lisette, André, feu Madeleine; sa tante Rolande Lachance, ses cousins et cousines et de nombreux amis.De la famille de son épouse Lucie il laisse dans le deuil ses enfants Charles Pleau (Geneviève Benoît), Julie-Frédérick Pleau (Robert Tardif); ses petits-enfants Julianne, Martin, Charles-William et leurs conjointes et conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants Rose, Charles- Olivier et Laurent. Après des études à l'École normale Laval, Gilles Lachance complète une formation de comédien au Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1965. Il a fait carrière dans la fonction publique municipale à la Ville de Sainte-Foy et à la Ville de Québec. En 1984, Gilles Lachance est nommé Directeur du Palais Montcalm dont il supervisera les importants travaux de rénovation qui mèneront à l'ouverture, en 2007, de la Maison de la musique, une infrastructure de haut calibre dont Québec peut être fière, aujourd'hui. Outre la Société du Palais Montcalm, il a siégé sur de nombreux conseils d'administration dont le Théâtre du Trident (membre fondateur), le Festival d'été de Québec, Les Fêtes de la Nouvelle-France et l'Association des cadres de la Ville de Québec. Gilles Lachance aura laissé une empreinte durable dans la vie communautaire, culturelle et organisationnelle de la région de Québec. Nous l'en remercions de tout coeur. Vous pouvez faire part de vos sympathies à l'adresse www.coopfuneraire2rives.com