LAMONDE, Marcel



À la Résidence Notre-Dame de Richelieu, à Richelieu QC, le 4 août 2020, est décédé, à l'âge de 88 ans et 4 mois, le frère Marcel Lamonde, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, il aurait eu 70 ans de vie religieuse et 39 ans de diaconat en décembre prochain. Originaire de St-François de la Rivière du sud, il était le fils de feu Arthur Lamonde et de feu Jeanne Garant. Il a oeuvré dans son parcours missionnaire au Chili (1961-1963) et principalement en Bolivie (1963-2006). Il laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse. Il était le frère de feu Conrad (feu Thérèse Vézina), Julienne (feu Alphonse Corriveau, (son ami Joachim Lacroix), feu Lionel (feu Thérèse Gagnon), feu Laurette, Denis (Lorraine Chartier). Il laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances à partir de 13h. Une soirée de prière communautaire se tiendra à Richelieu, le 14 août à 19h, veille de l'Assomption de Marie, très chère au frère Marcel. Des précisions vous seront donnés pour la suivre sur le web.