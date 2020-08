COUTURE, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 juillet 2020, est décédé M. Joseph Couture, fils de feu Albert Couture et de feu madame Béatrice Anglehart. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil outre son épouse Bernadette Roy, ses enfants: Brigitte (Normand Chouinard), Hélène (Martin Leclerc) et André (Jacinthe Vaillant); ses petits-enfants: Constance, Sarah, Maude, Kathia, Marc André et Charles; ses arrière-petits-enfants : Willyam et Élixanne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Lions du Canada (chiens-guides) ou Fondation des Lions du Québec.