JOBIN, Denise

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Jobin, elle est allée rejoindre sa mère Adrienne Fournier, son père Arthur Jobin, ses frères Guy et André. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir de la Rivière, pour l'attention et les bons soins prodigués. Un merci particulier à madame Yolande Vermette pour la qualité de sa présence dans l'accompagnement qu'elle a offert à madame Jobin, les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org