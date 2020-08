LECLERC, Céline



Le 3 mai 2020 est décédée à son domicile, à l'âge de 66 ans, Mme Céline Leclerc. Fille de feu Lucien Leclerc et feu Rosélia Lamontagne. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jocelyn Lacroix, ses filles: Geneviève Poulin et Karine Poulin (Francois Pérusse). Elle était la soeur de feu Michel Leclerc (Josée Langlois), Errol Leclerc (Johane Michaud), Yvon Leclerc, ainsi que France Leclerc. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-filles: Marie-Claude Papillon (Mathieu Chazette), Marie-Ève Lacroix (Dany St-Pierre) et feu Jocelyn Jr Lacroix; ses petits-enfants: Xavier Poulin, Gabrielle Tanguay, Jean-Stéphane Tanguay, Océane St-Pierre et Dylan St-Pierre, plusieurs membres de sa famille, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que de nombreux ami(e)s et anciens collègues de travail. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Nous tenons à remercier spécialement le personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans Beauport pour les bons soins prodigués.