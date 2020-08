LACHANCE, Gérard



À sa résidence, entouré de sa sœur et de sa nièce, le 19 juillet 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gérard Lachance, fils de feu monsieur Adélard Lachance et de feu dame Marie-Yvonne Gosselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (feu Sylvio Jr. Légaré), Georgiana (Gigi), feu Georges, feu Raymond (Huguette Hébert), feu Robert (Monique Donahue), feu Irène et Annette (Jacques Legault), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et connaissances. La famille tient à remercier sa nièce Johanne Légaré pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée.