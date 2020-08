Le Canadien affrontera les Flyers

En vertu d’un gain de 4 à 1 contre le Lightning de Tampa Bay, samedi, à Toronto, les Flyers de Philadelphie ont pris rendez-vous avec le Canadien de Montréal en vue de la ronde des 16 des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées lors d’une ronde éliminatoire, c’était lors de la saison 2009-2010. Les Flyers avaient eu le dessus en cinq parties en finale de l’Association de l’Est.

Si le Tricolore a la chance d’affronter l’autre équipe de la Pennsylvanie, il le doit entre autres à l’attaquant québécois Nicolas Aubé-Kubel, auteur d’un doublé en première période contre le Lightning. L’athlète de 24 ans a ouvert la marque en redirigeant un tir de Shayne Gostisbehere. Quelques minutes plus tard, il a profité d’une passe de Sean Couturier pour déjouer de nouveau le gardien Andrei Vasilevskiy. Joel Farabee et Tyler Pitlick (filet désert) ont été les autres marqueurs pour les vainqueurs. Pour leur part, Couturier et Gostisbehere ont chacun amassé deux mentions d’aide.

Le gardien des Flyers Carter Hart a repoussé 23 des 24 rondelles dirigées vers lui. Seul Tyler Johnson a été en mesure de tromper la vigilance du portier de 21 ans, lors d’un avantage numérique au deuxième engagement.

Devant le filet adverse, Vasilevskiy a bloqué 26 des 29 tirs envoyés dans sa direction.

L’organisation du Lightning pourrait devoir se passer d’éléments importants lors de sa série contre le gagnant du cinquième match entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus. Déjà privée des services de Steven Stamkos, blessé au bas du corps, elle a vu son défenseur Victor Hedman quitter la rencontre face aux Flyers en première période. Le Suédois s’est blessé sur la séquence menant au deuxième but d’Aubé-Kubel et il n’est pas revenu par la suite.

On efface et on recommence

Claude Julien et ses hommes ont peut-être poussé un soupir de soulagement en apprenant que leurs prochains adversaires seraient les Flyers de Philadelphie.

Le Canadien a perdu ses quatre matchs en saison régulière contre la troupe de Jon Cooper, tandis qu’elle a gagné un match et perdu les deux autres en prolongation face aux hommes d’Alain Vigneault. Philadelphie possédait tout de même 18 points de plus que Montréal lorsque la Ligue nationale de hockey a suspendu ses activités en raison de la COVID-19, en mars. Les Flyers se trouvaient au deuxième rang de la division Métropolitaine, avec une récolte de 89 points en 69 matchs.

Lors des trois duels entre les deux formations cette année, Tomas Tatar et Phillip Danault avaient connu beaucoup de succès, obtenant cinq points chacun. Les patineurs des Flyers s’étaient partagé la tâche offensivement, alors que six joueurs avaient récolté deux points.