DEBLOIS, Armand



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 août 2020, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé monsieur Armand Deblois, époux de madame Lise St-Gelais, fils de feu madame Louisette Roberge et de feu monsieur Robert De Blois. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise St-Gelais, ses enfants : Stéphane (Nancy Ménard), Martin et Karine (Dan Lajeunesse); ses petits-enfants : Johanie Lajeunesse, Dylan Ménard De Blois, Samuel Ménard De Blois (Mylène Forand) , Bryan Lajeunesse, Élodie Letarte, Brendaly Ménard De Blois, William Lajeunesse et Kassandre De Blois; ses frères et sœurs : feu Joseph, Lise (Serge Ferland), Jocelyn (feu Robert Comptois), Gérald (Joyce Tanguay) et Rachel (Richard Lachance); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs, ainsi que les Dre Lavoie et Dre Carrier pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca