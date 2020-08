ROUSSEAU-TALBOT, Yvette



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 17 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Yvette Rousseau, épouse de feu monsieur Fernand Talbot, fille de feu madame Éva Tondreau et de feu monsieur Edmond-Antoine Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille sera présente à l'église à compter de 10 heures pour recevoir les condoléances. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Michèle Paradis), Claude (Maryse Thibault) et Sylvie (Pierre Raymond); ses petits-enfants: Léon (Marie-Émilie Rochette), Etienne Talbot (Marianne Leclerc-Dupont), Olivier Raymond et Antoine Raymond; ses arrière-petits-enfants Orphée, Robin, Arthur et Emma; elle était la sœur de : feu Fernande, feu Charlotte (feu Dr. Léopold Dubé), feu Marie-Berthe (feu Juge Anatole Corriveau), feu Paul-André (feu Louisette Cloutier), feu Claude (feu Miriam Kingston) et Suzanne (Gilles Turgeon); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Alphonse (feu Claire Levert), feu Marcelle (feu Gérard Légaré), feu Raymond Talbot (feu Hélène Depeyre), Denise Talbot (feu Jean Veilleux) et feu Gilles Talbot, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital Laval, ainsi que tout le personnel du CHSLD Cotés Jardins pour les bons soins prodigués et leur dévouement envers leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8, https://www.fondation-iucpq.org/ téléphone : 418-656-4999 télécopieur : 418-656-4678. La direction des funérailles a été confiée à la