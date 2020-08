André Voyer





À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Voyer. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses filles : Valery (Frederic Pelchat), Rosalie, Mélanie (Patrick Dubé), Julie-Andrée, ainsi que leur mère Jocelyne Drolet et Susan Normand; ses petits-enfants : Nicolas et Olivier Leclerc, Pier-Anne Pelchat, Jade et Justine Laplante, Thomas et Camille Dubé. Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Jacques (Fabienne Beauseigle), Jean-Pierre (Yolande Pelletier), Michel et Lise (Mandoza Langlais).Sont aussi affectés par son départ, plusieurs cousins/nes, neveux/nièces, ses précieux amis, ses anciens employés de Beaupré Capitale, les membres du club de golf Le Royal Québec et ses anciens partenaires d'affaires. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf, ainsi que Dre Odette Nicol pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. :418-527-4294.