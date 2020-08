Charlevoyou: une eau-de-vie faite à partir de petit-lait!

Rien ne se perd et tout se crée pour Madeleine Dufour et son frère Alexandre, qui dirigent La Famille Migneron de Charlevoix en compagnie de leurs parents.

À preuve, les jeunes entrepreneurs ont récemment lancé un spiritueux unique: l’Eau-de-vie de petit lait Charlevoyou, du même nom que la gamme de vins. Cette boisson à 40% de teneur en alcool vient donner une couleur et une valeur à un «déchet» appelé petit-lait.

«Chaque fromagerie se doit de le gérer un peu comme il peut. Nous, on s’est dit que, tant qu’à mettre du temps et des sous pour le traiter, pourquoi ne pas s’amuser, faire quelque chose de novateur et à l’extérieur des sentiers battus?» confie Madeleine Dufour.

Plusieurs agencements

Bien qu’il soit original, ce produit s’apparente à la vodka. Il est donc possible de s’en servir pour créer quantité de cocktails.

«C’est un spiritueux hors de la normale, alors on va pouvoir travailler avec un jeu de textures. Rose Simard a amené une super touche dessert à cette eau-de-vie, avec la fraise du Québec et de la crème à pâtisserie. Moi, je l’aime à la "touch margarita", parce que ça va me faire penser un petit peu à de la téquila avec son aspect végétal et son illusion d’herbacé.»

L’Eau-de-vie de petit lait Charlevoyou est proposée aux papilles gustatives des consommateurs après deux ans de recherche et de travail. La plus grande fierté de sa cocréatrice?

«Au final, que ce soit bon en bouche, c’est le critère qui va m’allumer le plus, parce qu’on va avoir envie de reboire. Que je prenne un petit verre de dégustation le soir, au bord de la piscine, et qu’on se fasse des cocktails, c’est ce qui va me combler de bonheur.»

À déguster

À ceux et celles qui ont encore à apprivoiser l’alcool fort, Madeleine Dufour conseille tout simplement d’y goûter une minigorgée à la fois.

«C’est un peu comme les personnes qui apprennent à manger un fromage fin ou à boire du vin; plus on s’expose à des produits nuancés et à des différences, plus on va être capables de faire la distinction entre les notes qu’on aime, le genre de produit qui va nous plaire.»

Ne souhaitant pas s’arrêter en si bon chemin, les créateurs de l’Eau-de-vie de petit lait Charlevoyou comptent proposer leur propre gin cette année.

