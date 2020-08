Le Cyclo-Défi IUCPQ se transforme. La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) vous propose de pédaler, de courir ou de marcher les 12 et 13 septembre prochains sous la coprésidence d'honneur de Sylvain Cossette (photo de gauche), président et chef de la direction de Cominar, ainsi que de Jean-François Chalifoux (photo de droite), président-directeur général de SSQ Assurance. En solo, en famille ou en équipe, les participants seront invités à être solidaires et à bouger chacun de leur côté, mais tous ensemble sur la route de leur choix au profit de la Fondation IUCPQ! Une variété de parcours sera proposée pour s’inspirer et un chandail exclusif de l’événement sera remis aux participants. Renseignements: https://cyclodefi-iucpq.com/.

Les filles au golf

Photo courtoisie

Félicitations à Denise Ouellet qui a réussi son premier trou d’un coup au golf en carrière le samedi 1er août dernier. L’exploit s’est produit au trou numéro 9 du club de golf Le Montmorency à l’aide d’un fer 7 sur une distance de 138 verges. Sur la photo, Denise et ses trois amies qui l’accompagnaient: Diane Morin, Lyne Courcy et Lucie Martel.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 août 1980. Décès du brigadier général Paul Triquet (photo), VC, CD, à l’âge de 70 ans, militaire canadien natif de Cabano au Québec, décoré de la Croix de Victoria pour ses faits d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il avait le grade de capitaine. Il fut le deuxième Canadien à recevoir la Croix de Victoria durant la Seconde Guerre mondiale et le premier à la recevoir durant la campagne d’Italie. La Maison Paul-Triquet (CHSLD) de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec est destinée uniquement aux vétérans ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée.

Anniversaires

Photos courtoisie

Shawn Mendes (photo de gauche), chanteur et auteur-compositeur-interprète canadien, 22 ans... Félix Auger-Aliassime (photo de droite), joueur de tennis (le prodige de L’Ancienne-Lorette), 20 ans... Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent depuis le 19 octobre 2015, 56 ans... Roger Federer, champion de tennis d’origine Suisse, 39 ans... Jonas, chanteur québécois, 41 ans... Vincent Vallières, auteur-compositeur et interprète québécois, 42 ans.... Ken Dryden, gardien de buts de la LNH (1970-79: Canadien), 73 ans... Dustin Hoffman, acteur américain, 83 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 8 août 2019. Ernie Colón (photo), 88 ans, dessinateur de bandes dessinées connu de ses fans pour avoir dessiné Richie Rich et une princesse guerrière... 2018. Élise Paré-Tousignant, 81 ans, grande dame associée à la communauté musicale de Québec... 2018. Jarrod Lyle, 36 ans, golfeur australien qui a remporté deux victoires au sein du circuit Web.com et a participé à 121 tournois du circuit de la PGA... 2018. Nicholas Bett, 28 ans, athlète kenyan champion du monde du 400 m haies en 2015 à Pékin... 2017. Marie-Paule Dagenais Dubé, 92 ans, une grande astrologue à Québec de 1972 à 1986... 2017. Glen Campbell, 81 ans, la légende de la musique country, interprète notamment de Rhinestone Cowboy... 2015. Bernard Rioux, 78 ans, retraité d’Eskimo Transport... 2015. Claude Girard, 63 ans, ex-représentant publicitaire à l’époque de CJRP Québec... 2014. Christian Lavoie, 65 ans, passionné du monde radiophonique, professeur au CRTQ... 2013. Karen Black, 74 ans, comédienne américaine... 2011. Huguette Proulx, 89 ans, animatrice de télévision et de radio... 2011. Philippe Bruneau, 76 ans, accordéoniste-compositeur québécois... 2005. Gene Mauch, 79 ans, gérant des Expos de Montréal de 1969 à 1975... 2004. Jean Pouliot, 81 ans, pionnier de la télévision québécoise... 1992. John Kordic, 27 ans, ancien ailier du Canadien et des Nordiques... 1988. Félix Leclerc, 74 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.