NGUYÊN, Diêu Phuong Hô



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.), le 5 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Diêu Phuong Hô, épouse du Professeur Dinh Nguyên. Elle était la fille de feu monsieur Dang Thi Hô et de feu dame Thi Mai Lê. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Dinh Nguyên; son fils Dr Can Nguyên (Dre Aleksandra Lesniak); sa fille Me Mi Nguyên (Jose Salgado); ses petits-enfants paternels : Yan, Liam, Mateo, Eva; sa petite-fille maternelle Sofia; ses sœurs: Hô Thi Diêu Nguyên, Hô Thi Diêu Tuyêt, Hô Thi Liên Hoa, Hô Liên Chi ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, collaborateurs et collaboratrices du Fonds de bienfaisance Dât Lành et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.) pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de bienfaisance Dât Lành, https://qttdatlanh.blogspot.com/.