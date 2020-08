Ils découvrent un serpent de six pieds... dans leur toilette

Un couple d’Elk Grove, une municipalité située au sud de Sacramento, en Californie, a eu un matin brutal vendredi en tombant nez à nez avec un boa constricteur de six pieds de long dans sa toilette.

«J’ai perdu toute confiance envers les salles de bain», a ironisé, à la caméra d’une station de télévision locale du réseau CBS, Irma Zambrano, la résidente de la demeure où le boa a été capturé.

«C’est le pire cauchemar de quiconque que quelque chose sorte des toilettes! On pensait qu’il allait se déplacer partout dans la maison, nous attraper, s’enrouler autour de nous et nous faire suffoquer!» s’est exclamée la femme, encore sous le choc.

C’est le mari de Mme Zambrano qui a fait la surprenante découverte. Avant de partir travailler, l’homme est entré dans la salle de bain, a soulevé le siège de toilette et a eu la peur de sa vie.

Appelé sur les lieux, Glenn Stough, un spécialiste en capture de serpents, a affirmé qu’en 15 années à faire ce travail il n’avait jamais vu une telle chose.

«Il était fort, gros, et il s’est agrippé à quelque chose et tentait de me tirer vers lui. Il était plus fort que mes pinces et j’étais sur le point de l’attraper avec mes mains. Heureusement, il a un peu figé et j’ai sauté sur l’occasion pour le sortir de là», a raconté M. Stough à CBS Sacramento.

Il n’est pas clair comment le boa a pu se retrouver dans cette toilette, mais selon Glenn Stough il s’agit vraisemblablement d’un animal de compagnie égaré.

Comme le boa constricteur n’est pas une espèce de serpent qui provient de la Californie, il n’a pu être remis en liberté dans la nature. Il a plutôt été confié à un organisme de contrôle des animaux.

Une chose est sure, Irma Zambrano se souviendra longtemps de cette mésaventure.

«Quand j’utilise les toilettes le matin, je n’allume pas la lumière habituellement. Maintenant, la lumière sera allumée, je vais jeter un coup d’œil, je vais tirer la chasse deux fois et après je m’assoirai», a-t-elle expliqué.