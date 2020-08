La chaleur s’invite au Milan-San Remo

(Sportcom) – La chaleur a rendu la tâche difficile aux cyclistes du Milan-San Remo, samedi, où le Québécois Guillaume Boivin a pris le 40e rang. Un élément nouveau avec lequel jongler à cet événement qui est habituellement présenté au mois de mars.

«Encore une fois, il a fait extrêmement chaud et ç’a été une journée très difficile avec plusieurs côtes», a commenté Boivin. La fin de semaine dernière, le Montréalais n’avait pas été en mesure de compléter les Strade Blanche en raison de la météo, comme plusieurs autres coureurs.

Boivin a été le meilleur de la formation Israël Start-Up Nation samedi en complétant les 305 kilomètres du premier monument de la saison à 1 minute 24 secondes du gagnant, le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Ce dernier a réussi à devancer de peu le champion en titre de l’événement au fil d’arrivée, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). L’Australien Michael Matthews (Sunweb) est venu compléter le podium.

«Je suis content de ma journée malgré le résultat, qui n’est pas incroyable. J’ai fait de mon mieux et je suis satisfait de ma performance à un des cinq monuments de l’année», a mentionné Boivin, qui a tenté sa chance à 1 kilomètre du sommet du Poggio, sans toutefois réussir à se placer devant par la suite.

Le parcours du 111e Milan-San Remo a dû être modifié pour éviter certaines villes, où les maires ont refusé le passage des cyclistes cette année en raison de la pandémie. Des changements qui n'ont pas nécessairement affecté Boivin.

«Dur à dire si ç’a été plus difficile ou non, a expliqué le Montréalais, qui avait pris part à cette course en 2018. Il y a eu plus de dénivelés et ç’a été allongé, mais je pense que ç’a simplement été différent et que ç’a donné un Milan-San Remo assez classique.»

Guillaume Boivin reprendra l’action mercredi au Gran Piemonte, en Italie, puis sera du Tour de Lombardie la fin de semaine prochaine.