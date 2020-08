La nouvelle réalité du sport télévisé

Les chaînes sportives en ont arraché pas mal dans les derniers mois à cause de la pandémie. Les grands rassemblements étant annulés, plus de matchs de rien ne pouvaient figurer à leur rogrammation. Elles ont dû se tourner vers des reprises de séries marquantes beaucoup moins excitantes quand on en connaît l’issue. Le retour au jeu sans public, et dans certains cas, grâce à des bulles de confinement, permet aux sports d’équipes de nous divertir à nouveau depuis quelques jours. Mais dans quelles circonstances ? Voici quelques mesures sécuritaires mises en place pour ne pas trop altérer l’expérience télé.

Le public

Photo courtoisie

Absent. Plusieurs pays européens dont l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre ont utilisé dès les premiers événements de foot (soccer) un faux public en carton. Le club de baseball des Giants de San Francisco a saisi l’occasion pour proposer à ses détenteurs d’abonnements de saison de leur envoyer une photo pour l’apposer sur leur siège dans l’Oracle Park.

En juin, les Danois ont poussé l’audace un peu plus loin en instaurant une fanzone virtuelle sur le site web du diffuseur télé. Grâce à la plateforme Zoom, des spectateurs peuvent ainsi, de chez eux, apparaître sur les écrans du stade presque comme s’ils y étaient. Vous l’avez peut-être remarqué aussi chez nous lors de la diffusion de matchs de soccer récemment, selon l’angle de la caméra, il est possible de voir quelques spectateurs réagir virtuellement.

Que nous réserve l’avenir avec la nouvelle mesure permettant les rassemblements de plus de 250 personnes ? À Paris, le parc des Princes qui a une capacité de près de 50 000 places n’accueille présentement que 5000 personnes à ses événements. On est encore loin de l’ambiance d’antan.

L’ambiance

Photo courtoisie

En l’absence de public, il est difficile pour les diffuseurs télé de transmettre toute l’émotion qui peut se lire généralement dans le visage des spectateurs, tout comme les cris exprimés lors des bons ou des moins bons jeux. En diffusant les matchs de soccer dès le début du mois de juin, la chaîne SKY Sports a fait appel à EA Sports, une entreprise de jeux vidéo, afin de pallier l’absence d’ambiance. Cris, applaudissements, musique, faux chants de supporters sont superposés aux bruits du terrain. Les sons de la FIFA viennent ainsi combattre le vide du huis clos. Le journal The Atlantic révélait récemment que la NBA utiliserait les sons du jeu NBA 2K dès la reprise de leur saison. La LNH a aussi emboîté le pas en ce sens.

Mais attention, sans public, on capte mieux ce qui se dit sur le terrain. Un délai de 5 secondes a donc été prévu pour la transmission de la plupart des sports pour éviter de choquer l’auditoire si un joueur, dans l’enthousiasme du moment, avait l’habitude de dire des gros mots.

L’expérience 360

Photo AFP

En annonçant le retour du hockey sur nos ondes, la LNH a fait savoir que des mesures techniques étaient mises en œuvre pour améliorer l’expérience des téléspectateurs. C’est notre sport national et nous sommes exigeants. L’absence de public permet l’installation de caméras dans des angles initialement non exploités. Peut-être l’avez-vous remarqué cette semaine ? Ainsi, 32 caméras suivent dorénavant l’action, c’est 12 de plus qu’à l’habitude. Une caméra 360 degrés a aussi été installée au-dessus de la glace en plein centre. Le but est de se rapprocher de l’énergie qui se dépense sur la patinoire, d’être plus près de l’action et d’augmenter la vitesse de captation.

La publicité

La diffusion de matchs d’équipes sportives professionnelles sur une chaîne coûte cher, mais rapporte beaucoup. D’où son importance. Par exemple, la chaîne américaine ESPN paie 2 milliards de dollars seulement pour ses Monday Night Football, FOX, 1,5 milliard pour ses forfaits du dimanche après-midi et du jeudi soir, CBS débourse 1 milliard pour son forfait du dimanche, alors que NBC paierait 950 millions pour son Sunday Night Football. Tous rapportent des revenus publicitaires impressionnants.

Photo AFP

L’agence ISpot évaluait récemment que CBS a récolté 1,5 milliard $ en revenus publicitaires pour la diffusion des matchs de la NFL, ce qui représente 25 % des revenus totaux de la chaîne, sans le Super Bowl. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes pour NBC. Pour FOX, on parle de revenus dépassant les 2 milliards, chiffre auquel s’ajoutent plus de 500 millions lors du Super Bowl. Bref, des matchs annulés par la pandémie coûtent cher et ont un impact sur la chaîne au-delà des événements sportifs.

Quand la pandémie a mis fin aux événements sportifs, les annonceurs ont mis leurs investissements sur pause. S’ils sont de retour, les créatifs travaillent depuis quelques mois à trouver de nouvelles sources de revenus. Coca-Cola a notamment payé pour mettre dans la section principale des gradins d’un stade un public virtuel vêtu de chandails rouges à son effigie. Un bon coup de pub vu par tous les téléspectateurs. Récemment, lors de la diffusion des matchs de la MLS, on remarquait la présence d’écran permettant à chacun des diffuseurs nationaux ou locaux de vendre de la publicité adaptée à son marché.

Le sport électronique

Photo AFP

L’absence de sport à la télé a créé un grand trou dans l’horaire de bien des gens. Le sport électronique, en plus d’être utile pour pallier l’absence de public dans les stades en mettant de l’ambiance sur nos ondes, a multiplié son nombre d’adeptes. Les images y sont si réalistes qu’on peine parfois à différencier le virtuel d’un véritable match. Les plateformes comme Twitch en ont bénéficié. Certaines chaînes spécialisées se sont tournées vers les compétitions de e-sport, qui peuvent se tenir en temps de distanciation, afin d’attirer un public plus jeune qui ne regarde plus la télé linéaire. Par exemple, en France, Eurosport a diffusé des courses de Formule 1 en virtuel avec de vrais pilotes. C’était une occasion à saisir !

Où regarder quoi ?

À TVA Sports

Les matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) menant à la Coupe Stanley

Les matchs des Blue Jays de Toronto et certains matchs des séries éliminatoires de la Ligue de baseball majeur (MLB)

La finale de la MLS (Major League Soccer) le 11 août

À RDS