Le grand patron de CGI empoche 4 millions $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

George Schindler liquide un bloc d’options

Photo courtoisie

Le PDG de la firme informatique CGI, George Schindler, a réalisé un gain brut de près de 4 M$ en exerçant des options d’achat d’actions, mardi. Le titre de l’entreprise a gagné près de 10 % depuis la publication, la semaine dernière, de résultats supérieurs aux attentes. CGI a annoncé au même moment le licenciement de 1500 travailleurs dans le monde.

Apple achète à Montréal

Le géant californien Apple vient de mettre la main sur la jeune entreprise montréalaise Mobeewave, fondée en 2011, pour environ 100 M$ US (133,8 M$ CA), selon Bloomberg. L’acquisition doit permettre aux appareils iPhone d’accepter plus facilement les paiements par carte bancaire. Le service offert par Mobeewave utilise la technologie NFC (near field communication).

Novacap investit dans un détaillant en ligne

La firme d’investissement Novacap de Longueuil vient de prendre une participation dans FortNine, un détaillant en ligne d’accessoires pour véhicules récréatifs. L’entreprise montréalaise a été fondée en 2009 par Amin et Karim Sawaf alors qu’ils étaient encore à l’université. « Nous sommes convaincus que la combinaison de leur expertise en matière de commerce électronique et de l’accent que nous mettons sur l’excellence opérationnelle permettra à FortNine de passer à la prochaine phase de croissance », a dit Antoine Casimir, vice-président principal chez Novacap.

Ils vendent pour 10 M$ de Goodfood

Photo courtoisie

Le PDG de Marché Goodfood, Jonathan Ferrari, et trois autres initiés ont vendu pour 10,4 M$ d’actions de l’entreprise montréalaise, mercredi. Le cours boursier du producteur de repas à préparer à la maison a plus que doublé depuis le début de l’année. Goodfood a également émis pour 25 M$ de nouvelles actions.

Un gain de 5,4 M$ pour Alain Bédard

Le PDG de TFI International (ex-TransForce), Alain Bédard, a eu droit à un gain de tout près de 5,4 M$ la semaine dernière en exerçant des options d’achat d’actions. Depuis le début juillet, le titre de l’entreprise de camionnage se négocie à des sommets historiques en Bourse en raison notamment de résultats financiers resplendissants.

Un ex-ambassadeur vend

Gordon Giffin, un ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, a vendu pour un peu plus de 1,3 M$ d’actions de l’entreprise ferroviaire à la fin juillet. La vice-présidente à la planification financière, Janet Drysdale, a réalisé un gain brut de 296 000 $ en exerçant des options.