Le pays des géants

Plusieurs endroits au Québec peuvent se targuer du titre de « pays des géants ». Mais l’aménagement Robert--Bourassa au réservoir La Grande, dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, est en tête de liste. Un road trip pour s’y rendre n’est pas une mince affaire. Surtout en partant de Montréal, avec 1400 km sur des routes souvent isolées. Pour ceux et celles qui osent le nord, ils y découvrent un autre monde. L’immensité et la quiétude devant un horizon lointain s’imposent au fil des kilomètres. La forêt d’épinettes s’estompe au profit de la taïga, qui parfois s’éclaire d’aurores boréales éblouissantes. Au bout de la route, après des heures de pensées vagabondes, une surprise de taille les attend. Cet ouvrage grandiose est souvent surnommé l’escalier des géants. Aussi haut qu’un édifice de cinquante-trois étages, il peut évacuer plus de 17 600 m3 à la seconde. Néanmoins, n’espérez pas trop le voir à l’œuvre lors de votre visite... Il n’a fonctionné qu’à quelques reprises dans son histoire.

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : Hasselblad 20mm

Exposition : 1/80 s à / f/8

ISO : 100