L’insatisfaction sexuelle : vous connaissez ?

S’il est naturel que des fluctuations de désir sexuel parsèment la vie de nombreuses personnes, plusieurs chercheurs s’entendent pour dire que certaines d’entre elles éprouvent de grandes difficultés lorsque cela survient en vivant, entre autres choses, de la frustration. Parfois, ces insatisfactions se surmontent avec tant de peine qu’elles scellent une rupture. Croyez-vous être insatisfait sexuellement ?

1. Pour vous, faire l’amour, c’est

a) une habitude

b) du plaisir

c) acheter la paix

2. Une fois la relation sexuelle terminée avec votre partenaire

a) Vous n’y repensez plus jusqu’à la prochaine fois

b) Vous naviguez sur cette vague de plaisir durant des heures

c) Vous vous sentez sou-lagé.e

3. Plus la relation sexuelle prend du temps (préliminaires et autres comportements érotiques)

a) Plus ce sera long avant que vous ne le refassiez

b) Meilleur sera le moment

c) Plus vous vous perdez dans vos pensées (et ces pensées n’ont rien à voir avec ce qui se passe)

4. Lorsque vous pensez à la sexualité,

a) Vous croyez qu’il faudrait peut-être ajouter un peu de piment, mais au final vous ne le faites pas

b) Cela vous ravit

c) Vous avez souvent l’impression de ne pas être à la hauteur

5. Selon vous, l’harmonie sexuelle avec un.e partenaire

a) N’existe pas vraiment

b) Se travaille presque au quotidien

c) Est une invention

6. L’idée d’explorer sexuellement (seul.e ou avec un.e partenaire)

a) Vous dégoûte

b) Vous enchante

c) Vous rebute

7. Lorsque vous avez des contacts intimes et sexuels avec votre partenaire, il.elle

a) Ne se préoccupe jamais de vos désirs ou besoins

b) Est attentionné.e et vous l’êtes tout autant à son égard

c) Prends votre consentement pour acquis (autrement dit, cela n’est pas discuté au sein de votre couple)

8. L’orgasme ?

a) C’est quoi, ça, l’orgasme ?

b) Mmmm...

c) Pas certain.e d’en avoir déjà eu, si oui, ce n’était pas top

9. La pornographie au sein d’une relation

a) C’est normal, tout le monde en regarde

b) Est un sujet qui doit se discuter au sein de votre couple

c) Est un tue-l’amour

10. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti.e sexy (pour vous et non pour plaire) ?

a) Sexy ? Je ne me considère pas sexy

b) Il y a peu de temps

c) Il y a plus de 5 ans

Les réponses a) et c) peuvent être de bons indicateurs quant à ce que vous ressentez vis-à-vis de votre sexualité. Ces réponses expriment peut-être une frustration, l’accumulation d’insatisfactions ? Quoi qu’il en soit, elles vous indiquent qu’au rayon de votre sexualité, un certain éclairage serait peut-être souhaitable. Ne serait-ce que pour faire la paix avec cet aspect de votre vie. Les insatisfactions sexuelles prennent parfois du temps avant de se frayer un chemin entre les partenaires ou dans la vie d’une personne célibataire, mais lorsqu’elles s’installent, elles peuvent causer plusieurs dommages – d’où l’importance de les neutraliser dès que possible.