Pédaler vers la découverte

Les destinations cyclables abondent autour de Québec et promettent d’y vivre de belles expériences comme explorer une île, découvrir un écosystème, longer un cours d’eau ou admirer un environnement unique. En voici quelques-unes qui pourraient bien devenir votre prochaine destination sur deux roues.

ISLE-AUX-COUDRES | Parcours insulaire

Réaliser le tour de L’Isle-aux-Coudres à vélo c’est s’offrir 40 km de beautés à admirer sur 360 degrés. Le paysage dessiné par le fleuve, les marées, l’horizon, les levers et les couchers de soleil, les battures, les fleurs sauvages et la route pittoresque accompagne chaque coup de pédales. L’air salin remplit les poumons des cyclistes qui partagent la chaussée avec les automobilistes, alors que l’immensité du décor nourrit leur soif de découverte. Les plaisirs gourmands, les boutiques témoignant du savoir-faire des insulaires, ainsi que le circuit patrimonial gardien du passé agrémentent leur randonnée. L’émerveillement commence sur le traversier qui les attend à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la région de Charlevoix.

► Pour informations : tourismeisleauxcoudres.com

SENTIER DES JARRETS NOIRS | Tournée des parcs beaucerons

Au cœur de la vallée de la Chaudière, de Beauceville à Saint-Georges en Beauce, le sentier des Jarrets noirs sillonne la région d’un parc à un autre, sur environ 25 kilomètres. Pédalez la région en vous rendant au parc des Sept-Chutes, dont l’ascension menant à la passerelle surplombant la septième chute vaut amplement l’effort déployé, au parc Veilleux, débordant d’attraits pour toute la famille, au secteur des passerelles à Saint-Georges, au parc du pont couvert à Notre-Dame-des-Pins et au parc des Rapides-du-Diable à Beauceville. Admirez les œuvres de Beauce Art, enjambez le seul barrage gonflable au Québec, faites un arrêt gourmand au centre-ville de Saint-Georges... Bref, multipliez les découvertes sur deux roues !

► Pour informations : saint-georges.ca

PARC DES APPALACHES | Filer à travers les tourbières

Un circuit de trois sentiers cumulant environ 15 kilomètres traverse les tourbières de Saint-Just-de-Bretenières, au parc des Appalaches, situé au sud de Montmagny, guidant les cyclistes de tous les niveaux à travers ce riche écosystème offrant un décor unique. Il s’agit d’une incursion privilégiée en nature, au milieu des résineux, des sphaignes, des plantes carnivores et des orignaux que l’on observe parfois à partir de la piste et des trottoirs de bois ou du sommet du mirador. En empruntant le sentier 16, il est possible d’atteindre une borne frontalière entre le Canada et les États-Unis, donnant lieu à une situation inusitée. Cette randonnée en vélo de montagne ou hybride dans le secteur des tourbières débute à l’aire de détente située en bordure de la rivière Daaquam.

► Pour obtenir plus d’information et acheter une passe : www.parcappalaches.com

SENTIER DE LA LISEUSE ET DANSEREAU | Au rythme de la rivière Jacques-Cartier

Entre Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Pont-Rouge, une piste cyclable d’environ 15 kilomètres en poussière de pierre, suit le tracé sinueux de la rivière Jacques-Cartier, dont l’humeur varie de paisible à tumultueux. Tout le long du parcours, il est tentant de s’arrêter pour casser la croûte au bord de l’eau. Du côté du Centre Dansereau à Pont-Rouge, les ruines d’un moulin à scie et les rapides de la chaudière valent la peine de s’y attarder. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le sentier de la Liseuse est empreint de la poésie d’Anne Hébert et de Saint-Denys-Garneau, tandis que la place de l’Église et le parc du Grand-Héron proposent une foule d’activités.

► Pour informations : centredansereau.com et villescjc.com

PISTE CYCLABLE DE THETFORD | À travers les paysages miniers

Serpentant le centre-ville, longeant des paysages miniers, traversant des secteurs boisés, le réseau de pistes cyclables entièrement pavé de Thetford permet de découvrir la ville sous toutes ses coutures. Ses trois tronçons totalisant 28 kilomètres, qui relient les secteurs de Black Lake à Robertsonville, sèment au passage l’envie de s’arrêter dans un restaurant, au parc, à la plage, au Musée minéralogique et minier, au Centre historique de la mine King /KB3, à l’un des observatoires près des impressionnants sites miniers, au spa, à la Station des Arts, chez un commerçant, à l’Église St-Alphonse, etc. Voilà une façon à la fois sportive et enrichissante d’explorer une ville.

► Pour informations: villethetford.ca