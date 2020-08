Retour sur l’émeute provoquée par Guns N’ Roses au Stade olympique

Le Stade olympique a été le théâtre d’un des événements les plus chaotiques de l’histoire du rock au Québec. La soirée qui mettait en vedette Metallica et Guns N’ Roses et qui s’annonçait comme le spectacle marquant de l’été 1992 s’est transformée en cauchemar lorsque Axl Rose a décidé de mettre un terme au concert après neuf chansons.

QUB musique revient, dans son nouveau balado de la série Pour une histoire d’un show, sur cette folle soirée qui s’est transformée en émeute.

Geneviève Borne, animatrice à Musique Plus à l’époque, et le réalisateur Rafaël Ouellet, qui avait 18 ans, faisaient partie des 55 000 spectateurs qui étaient présents dans le stade de béton. Ils reviennent sur les souvenirs qui sont gravés à tout jamais dans leur mémoire.

La formation Faith No More avait lancé ce programme triple du 8 août 1992.

«Le son n’était pas agréable et le stade était à moitié vide. Le monde s’en foutait et ça m’insultait», raconte Rafaël Ouellet, qui était un grand fan de Faith no More.

Le cinéaste, qui était animateur dans une station de radio de Dégelis, faisait partie d’un voyage organisé en partance de Québec.

Photo courtoisie

Le chaos a commencé à prendre forme lorsque Metallica a mis un terme à sa prestation, durant Fade to Black, lorsque le guitariste-chanteur James Hetfield a été brûlé au bras et au visage par un effet pyrotechnique.

«La musique s’est arrêtée et il a quitté la scène. On ne comprenait pas trop ce qui se passait. Le batteur Lars Ulrich est revenu pour dire que James s’était brûlé gravement et que Metallica devait arrêter le spectacle», raconte Geneviève Borne.

Le doigt d’honneur d’Axl

La fin abrupte de la prestation du quatuor a amené une période d’attente plus longue que prévue avant l’arrivée de Guns N’ Roses.

La tension est palpable et le groupe qui avait une réputation de trouble-fête arrive finalement sur les planches devant 55 000 spectateurs chauffés à bloc.

«Axl n’est pas là. C’est un long jam interminable. On a l’impression que les musiciens attendent le chanteur. Il y a quelque chose de pas normal», précise Rafaël Ouellet.

Après l’interprétation de Civil War, neuvième pièce de la prestation, l’imprévisible chanteur rouquin n’est visiblement pas dans sa meilleure journée.

Photo courtoisie

«Axl Rose n’a pas l’air de bonne humeur. Il rouspète, il donne des coups de pied et il fait, à un moment donné, un doigt d’honneur à la foule. Il marmonne quelque chose et fout le camp. Les musiciens déposent leurs instruments et s’en vont», décrit Geneviève Borne.

Un représentant de la maison de disques du groupe monte ensuite sur scène pour annoncer que la soirée est terminée.

«La tension monte. La première chose que j’ai vue, c’est quelqu’un en train de brûler son chandail et qui le lance du deuxième balcon. D’autres ont fait de même», fait savoir Rafaël Ouellet.

Le stade commence à se vider dans la confusion et la frustration.

Des fenêtres éclatent, des sièges sont arrachés et des gens saccagent la boutique de souvenirs des Expos. À l’extérieur, des voitures sont vandalisées et se retrouvent sur le capot.

Photo courtoisie

«Je savais que c’était pour être sur le front page des journaux. Je peux dire à mes amis que j’étais là», laisse tomber Rafaël Ouellet, qui avait une raison de plus pour détester Guns N’ Roses.

♦ Depuis hier, QUB Musique propose, avec sa balado Pour une histoire d’un show, de replonger dans le concert chaotique de Metallica et Guns N’ Roses, qui a tourné en émeute, le 8 août 1992 au Stade olympique.