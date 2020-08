Un blanc extraordinaire !

Envínate, Ycoden Daute Isora 2018, Benje

27,30 $ - Code SAQ : 14347582 – 12,5 % - <1,2 g/L

Les membres fondateurs du collectif Envínate sont parmi les plus respectés des vignerons artistes et gardiens du patrimoine végétal de l’Espagne. Ils se font chasseurs de terroirs et partent à la découverte de minuscules parcelles tantôt plantées de vignes centenaires, tantôt perdues aux confins d’une chaîne de montagnes.

Ce vin blanc est composé à 100 % de listán blanco (nom donné au cépage palomino aux Îles Canaries), dont les vignes sont âgées de 70 à 100 ans. Ces dernières grimpent à une altitude de 1200 mètres sur le flanc ouest du volcan Teide, sur l’île de Tenerife.

Tout dans ce vin est inhabituel. Et tout dans ce vin me plaît au plus haut point. Depuis son nez, très typé des blancs de sols volcaniques avec ses délicats accents de réduction, jusqu’à sa finale multidimensionnelle aux accents de pain frais sorti du four, d’olive verte et de citron meyer confit.

Les peaux des raisins sont laissées à macérer pendant sept jours avec le moût, ce qui explique sa tenue et sa structure en bouche. Et pour s’assurer que le vin soit encore plus sec et digeste, les vignerons élèvent une partie du vin sous flor, le même voile de levures employé dans la région de Jérez. Vraiment, c’est LA bouteille parfaite pour saisir l’effervescence qui anime en ce moment le vignoble espagnol.

Santé ! Salud !