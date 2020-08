Verdugo et Moreland se chargent des Blue Jays

Menés par Alex Verdugo et Mitch Moreland, les Red Sox ont vaincu les Blue Jays de Toronto par la marque de 5 à 3, vendredi soir, à Boston.

Verdugo a étiré les bras deux fois dans la rencontre. Quant à Moreland, il a produit trois points, dont deux à l’aide de son quatrième circuit de la saison.

Du côté des Blue Jays, Cavan Biggio a claqué son troisième circuit de la campagne. Bo Bichette et Vladimir Guerrero fils ont produit les autres points de la formation à l’aide de doubles.

La victoire est allée au releveur Heath Hembree (2-0) tandis que le partant des Jays, Tanner Roark (1-1), a encaissé la défaite. En trois manches de travail, ce dernier a alloué quatre points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles.

Le deuxième match de cette série de trois entre les Jays et les Red Sox sera présenté samedi soir, à Boston.

Les Orioles dominants

À Washington, les lanceurs des Nationals ont été malmenés par les Orioles de Baltimore qui l’ont emporté 11 à 0.

José Iglesias et Renato Nunez ont chacun produit trois points pour les visiteurs. Iglesias a connu toute une soirée au bâton, lui qui a frappé quatre coups sûrs en autant de présences.

Nunez a quant à lui claqué son cinquième circuit de la saison, bon pour trois points.

Au monticule pour les Orioles, Tommy Milone (1-1) était en grande forme. Le lanceur gaucher n’a alloué que trois coups sûrs en six manches de travail, en plus de réussir trois retraits sur des prises. Du côté adverse, Anibal Sanchez (0-2) a encaissé le revers après avoir concédé cinq points et 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Rays gagnent un duel de lanceurs

À Tampa Bay, les Rays n’ont eu besoin que de deux coups sûrs pour vaincre les Yankees de New York 1 à 0.

Seulement quatre coups sûrs ont été réussis au cours de cette rencontre, complètement dominée par les lanceurs.

C’est finalement un ballon-sacrifice de Michael Perez aux dépens d’Adam Ottavino, en huitième manche, qui a fait la différence.

Alors que six lanceurs se sont succédé sur la butte du côté des Rays, c’est Chaz Roe (2-0) qui a empoché la victoire.

Par ailleurs, du côté des Twins du Minnesota, le joueur de troisième but Josh Donaldson a été placé sur la liste des blessés de 10 jours. L’ancien joueur des Blue Jays s’était blessé au mollet droit à la fin juillet et le processus de guérison semble se prolonger.