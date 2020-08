Bientôt, près de chez vous

La scène se déroule dans une salle grise sans fenêtre.

Une jeune femme vêtue de noir est assise à une table, l’air sévère.

« Faites entrer le premier accusé ! »

INDIGNITÉ NATIONALE

Un homme malingre d’une soixantaine d’années entre.

« Monsieur Jean-Claude Tartan, votre fille nous a dit que le premier juillet, vous avez regardé un film dans votre salon. Vous rappelez-vous quel long métrage vous avez visionné avec votre épouse, à 21 h 36 ?

— La Chute de l’empire américain, de Denys Arcand.

— Avec quels comédiens ?

— Euh... Rémy Girard, Pierre Curzi...

— ET MARIPIER MORIN ! Savez-vous que cette dangereuse désaxée a été condamnée à l’exil et à l’indignité nationale, il y a trois semaines, et que toute œuvre visuelle la représentant devrait être rapportée au ministère de la Culture pour y être brûlée ?

Vous êtes condamné à une suspension de six mois sans salaire !

Numéro deux ! »

Un homme chauve et bedonnant d’une cinquantaine d’années entre dans la salle.

« Monsieur Sébastien Beauvois, nos caméras de surveillance montrent que le 30 mai, à 15 h 32, vous avez pris le métro. Vous avez regardé une jeune femme assise devant vous.

— Je ne me souviens pas... Et alors ?

— Et alors, vous l’avez regardée pendant 5,7 secondes, alors que la période acceptable pour regarder une femme dans les transports publics est de 2,3 secondes ! Et il y avait 7 pouces d’écart entre vos cuisses !

Six mois de suspension sans salaire !

Numéro trois ! »

VOLEUR DE CULTURE

Un septuagénaire entre la tête courbée.

« Monsieur Albert Tremblay, vos deux petits-fils nous ont écrit pour nous dire que vous aimez vous faire bronzer sur le toit de votre immeuble. Est-ce vrai ?

— Euh, oui, j’aime bien ça...

— BLACKFACE ! De plus, nous avons copie d’une lettre que vous avez écrite à votre cousin, dans laquelle vous l’invitez à “fumer le calumet de la paix”...

— Oui, on était fâché, et...

— APPROPRIATION CULTURELLE ! Six mois de suspension sans salaire !

Numéro quatre ! »

Une femme d’une quarantaine d’années entre...

« Rose-Marie Trépanier, est-ce vrai que vous avez dit à la radio, le 23 avril dernier, à 17 h 24, que vous étiez fière d’avoir perdu 56 livres ?

— Oui, c’était une émission sur la santé et...

— GROSSOPHOBIE ! Il est interdit de dire qu’on se sent mieux quand on perd du poids, c’est discriminatoire pour ceux qui souffrent de la maladie de l’obésité !

Numéro cinq ! »

Une naine noire en fauteuil roulant entre...

« Violine Jean, selon votre épouse, qui nous a contactés sur notre ligne de dénonciation, 1-800-STOOLE, lors de la dernière assemblée plénière de la Ligue LGBTQ2, vous avez demandé : Quelle heure est-il ?

— Oui, et alors ? Je ne comprends pas...

— SEXISME ! PATRIARCAT GRAMMATICAL ! C’est QUELLE HEURE EST-ELLE ?

Six mois de suspension sans salaire !

Numéro six ! »

Un homme et une femme vêtus de noir entrent en trombe dans la salle et immobilisent la jeune femme assise à la table.

« Camarade Karine Charlebois-Tanguay, analyste senior au ministère de la Culture, selon nos machines neuro-analytiques, vous avez rêvé à Kevin Parent hier !

Six mois de suspension sans salaire ! »