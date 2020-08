Canadiens-Flyers: les dates sont connues

La série de premier tour entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie s'amorcera mercredi, à Toronto.

En effet, les deux équipes fouleront la glace du Scotiabank Arena, dès 20 h, à TVA Sports et TVA Sports direct, pour le début de cette série 4 de 7.

Puis, deux jours plus tard, le 14 août, le Tricolore et les «Oranges» croiseront à nouveau le fer, cette fois, en après-midi, dès 15h.

Les matchs #3 et #4 auront lieu les 16 et 18 août, à 20 h et 15 h, respectivement.

Si la série doit se poursuivre, les trois autres duels auront lieu les 19, 21 et 23 août. Ainsi, les deux équipes pourront jouer deux matchs en deux jours (#4 et #5). Les heures de ces trois dernières confrontations ne sont toujours pas connues.

Horaire de la série

Match #1: mercredi 12 août, 20h

mercredi 12 août, 20h Match #2: vendredi 14 août, 15h

vendredi 14 août, 15h Match #3: dimanche 16 août, 20h

dimanche 16 août, 20h Match #4: mardi 18 août, 15h

mardi 18 août, 15h Match #5 (si nécessaire): mercredi 19 août

mercredi 19 août Match #6 (si nécessaire): vendredi 21 août

vendredi 21 août Match #7 (si nécessaire): dimanche 23 août

* Toutes les rencontres seront diffusées à TVA Sports et TVA Sports direct