Deux femmes, un ring

Un milieu masculin, la boxe ? Assurément. Mais jamais assez pour freiner les ardeurs d’Émilie Gaudet et Émilie Fournier, le tandem derrière le documentaire Le marché du K.O. « Quand on regardait autour de nous, on était très conscientes qu’on était deux femmes. »

Réalisé par Émilie Gaudet (Influenceurs, Rapides et dangereuses) et proposé en exclusivité sur Club illico, Le marché du K.O. dévoile les dessous de deux importants combats de boxe de 2019 : celui entre Oscar Rivas et Dillian Whyte au O2 Arena de Londres, et celui entre David Lemieux et Maksym Bursak au Centre Bell de Montréal. On y montre le parcours des boxeurs, certes, mais on s’intéresse surtout au travail des promoteurs, qui s’efforcent de pousser leurs poulains encore plus haut.

« Tous ceux qui connaissent la boxe savent que c’est une grande industrie, indique Émilie Fournier, productrice au contenu chez Déferlantes. Ce qu’on a voulu faire, c’est comprendre ce milieu qui ressemble beaucoup au show-business. Comparativement aux autres sports, la notion de spectacle est particulièrement importante. Il y a beaucoup de négociations. Au Québec, nos boxeurs sont réputés mondialement, mais pour s’illustrer, comment on fait ? »

Avec sensibilité

Boxe a beau être un mot féminin, sa seule mention inspire quelque chose d’extrêmement masculin : un univers dans lequel deux hommes gonflés à bloc tentent de s’envoyer au tapis à grands coups de jabs et d’uppercuts.

Le marché du K.O. traduit bien cette réalité. La preuve ? Au cours du film de 60 minutes, on n’aperçoit qu’une seule femme : la plongeuse Jennifer Abel, qui vient rejoindre son copain, David Lemieux, après son premier combat au sein des 168 livres.

« En tournant, j’ai senti qu’être une femme, ça m’aidait, affirme Émilie Gaudet. La boxe, c’est des gros ego, des grosses personnalités. Il ne fallait pas trop qu’ils sentent qu’on était présentes. Il fallait être discrètes. Ça m’a aidée d’avoir cette sensibilité féminine, pour savoir quand intervenir et quand poser des questions. »

« Quand j’ai rencontré Émilie, ce que j’ai retenu, c’est son expérience en documentaire, mais surtout sa sensibilité, poursuit Émilie Fournier. Elle s’intéresse beaucoup au côté psychologique. C’était parfait pour notre documentaire. On voulait sortir des sentiers qui avaient déjà été empruntés. Parce que la boxe, ce n’est pas juste une histoire de gars qui s’envoient des coups ; c’est une histoire de stratégie, de focus, de sacrifices. On avait besoin de quelqu’un qui allait saisir ça. »

Un milieu en évolution

Les tournages du Marché du K.O. ont commencé en juin 2019 après une préproduction d’environ six mois. L’équipe du documentaire s’est déplacée jusqu’en Colombie pour capter l’entraînement d’Oscar Rivas. Au nombre des intervenants qui apparaissent au générique, on compte les promoteurs Camille Estephan (Eye of the Tiger Management) et Yvon Michel (Groupe Yvon Michel), et l’entraîneur Marc Ramsay.

« Est-ce qu’ils nous ont sous-estimées parce qu’on était des femmes ? C’est dur à dire, commente Émilie Fournier. Une chose est sûre, on était dans un milieu d’hommes, mais on a été traitées avec respect. »

« C’était le fun de jaser de boxe féminine avec eux, poursuit-elle. On a parlé de Kim Clavel, de Marie-Ève Dicaire... La boxe au Québec, ces jours-ci, c’est quasiment plus les filles qui rockent. On observe un certain changement. Ça explique peut-être pourquoi on a bien été accueillies. Le sport évolue. »

Accès aux coulisses

Le marché du K.O. offre un accès privilégié aux coulisses d’un sport qui garde souvent ses portes fermées. Émilie Gaudet a toutefois trimé dur pour s’assurer qu’elles restent ouvertes.

« Au début, ils pensaient qu’on allait peut-être faire un petit topo, souligne la réalisatrice. Quand ils ont réalisé qu’on voulait y aller en profondeur, quand ils ont compris ce qu’on venait faire, ils nous ont traitées d’égal à égal. Ils ne nous ont pas caché beaucoup de choses. Ils ont été très honnêtes et transparents. »

« On a été capables de tourner tout ce dont on avait besoin, renchérit-elle. Mais quand on est arrivées à Londres, dans un contexte international, dans un combat aux enjeux plus grands, ça jouait du coude. »

► Le marché du K.O. atterrit sur Club illico jeudi.