Est-il sage de rechercher une amie perdue de vue?

J’ai pris ma retraite il y a un an, et comme je vis seule, le temps ne m’a pas manqué pour faire du ménage dans mes affaires. Ce qui m’a donné l’occasion de mettre la main sur les photos d’une voisine dont j’étais très proche à l’époque. Née dans une famille dysfonctionnelle, j’étais sa bouée de sauvetage. Elle venait souvent dormir chez moi quand la guerre régnait dans la famille, et on était plus ou moins devenu comme les deux doigts de la main.

Une fois toutes deux rendues sur le marché du travail, on a continué à se voir fréquemment, jusqu’à ce qu’elle rencontre un gars qui s’est mis à exiger d’elle une presque exclusivité. Comme elle en était amoureuse, elle a préféré prendre un peu de distance avec moi, jusqu’à ce qu’un jour elle m’annonce que pour avoir la paix d’esprit dans son couple, elle se trouvait dans l’obligation de cesser complètement de me voir.

Ça m’a fait de la peine sur le coup, mais comme à cette époque je consacrais beaucoup de temps à m’occuper de ma mère malade, je n’ai pas cru bon de faire un minimum d’efforts pour maintenir un lien que j’étais seule à souhaiter, maintenant qu’elle acceptait d’obtempérer aux désirs de son amoureux devenu son mari.

Les années ont passé et je n’ai plus repensé à elle, si ce n’est en retrouvant le fil de mes souvenirs. C’est alors que je me suis mise à réfléchir souvent à elle et à me demander ce qu’elle était devenue. Était-elle heureuse ? Ou plutôt avait-elle fini par être étouffée par cet homme qui semblait vouloir la couper de tout contact extérieur ?

Via une relation dont j’ai encore les coordonnées, je pense que je pourrais parvenir à la retrouver. Mais je me demande comment elle prendrait ça de me voir ressurgir comme ça dans sa vie. Est-ce que vous pensez que ça se fait ? Est-ce qu’elle ne risque pas d’imaginer que je fais ça pour ne pas être seule ?

Anonyme

Je ne vois pas pourquoi cette personne prendrait mal le fait que vous souhaitiez renouer contact avec elle. C’est même flatteur de savoir que l’autre garde un assez bon souvenir de soi pour avoir envie de renouer. Il arrive que le temps et les circonstances de la vie éloignent des gens, pour ensuite les réunir au détour d’un chemin. Et c’est peut-être votre cas. Si elle décline votre proposition, au moins vous aurez eu le mérite d’essayer.