Une fillette de 4 ans disparue à Shannon

La Sûreté du Québec (SQ) a déployés des effectifs à Shannon pour retrouver une fillette de 4 ans disparue depuis 17 h.

L’opération policière pour localiser l’enfant se tient dans les environs de la rue Donaldson. Les maîtres-chiens pourraient être déployés sous peu.

La jeune fille porterait une robe grise avec des rayures jaunes fluo et mesure environ deux pieds et demi (0,75 mètre). Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus.

Déploiement policier dans le secteur de la rue Donaldson à #Shannon suite à la #disparition d'une fillette de 4 ans. Cheveux châtain, yeux bleus, elle portait une robe grise rayé jaune fluorescent. Plus de détails à venir. pic.twitter.com/2cd9vuggsg — SQ Est (@Surete_Est) August 10, 2020

